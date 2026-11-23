Auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sei bereits von Experten der Bundeswehr über die Pläne informiert worden, hieß es. Ein Sprecher der Bundeswehr lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Er sagte jedoch, man wisse, dass Russland über die entsprechende Fähigkeit verfüge. Eine Nuklearexplosion im Weltraum hätte verheerende Auswirkungen und würde große Teile der weltweiten Satellitenkommunikation lahmlegen. "Das hieße praktisch: Zurück in die Steinzeit", sagte der Sprecher.

Dem Medienbericht zufolge teilte das Verteidigungsministerium auf Anfrage lediglich mit, man beobachte die globalen Entwicklungen im Weltraum kontinuierlich. Die russische Botschaft erklärte demnach, ihr lägen keine Informationen zu den Vorgängen vor. Man weise "sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück". Sie seien "Teil einer Propagandakampagne".

Der Satellit mit der Bezeichnung "Sputnik-S" soll bereits seit Jahren im Großraum Moskau lagern. Der US-Militärgeheimdienst DIA hatte im Oktober davor gewarnt, dass Russland einen Satelliten für den Transport einer Nuklearwaffe entwickle. Eine Umsetzung dieser Pläne wäre ein Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967, der die Stationierung von Massenvernichtungswaffen in der Erdumlaufbahn verbietet. Im Dezember 2024 hatte Russland in der UNO-Generalversammlung gegen die Fortsetzung des Vertrages gestimmt.

Bereits im Februar 2022 hatte Russland den Satelliten "Kosmos-2553" ins All geschossen. Westliche Geheimdienste vermuten dem Bericht zufolge, dass es sich dabei um einen Test-Satelliten handelte, um die Auswirkungen von Strahlung im All zu untersuchen. Der Weltraum wird zunehmend militarisiert: So hatte Russland 2021 einen eigenen Satelliten zu Testzwecken abgeschossen, während die USA im vergangenen September einräumten, offensive Waffen im Orbit stationiert zu haben. Eine nukleare Explosion im niedrigen Erdorbit würde zum Ausfall fast aller dortigen Satelliten führen. Dies würde essenzielle Dienste wie Navigation, Telekommunikation und Wettervorhersagen auf der Erde massiv stören.

Berichte über die mutmaßlichen Pläne Russlands, einen mit nuklearem Sprengstoff bestückten Satelliten ins All zu schicken, sind für Militärexperten nicht neu. Amerikanische Geheimdienstberichte geben an, dass Russland "intensiv an der Weiterentwicklung seiner Nuklearfähigkeiten im Weltraum arbeitet", sagte der Bundesheer-Analyst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt am Montag der APA.

Eine nukleare Detonation in großer Höhe im Weltraum würde einen elektromagnetischen Impuls (EMP) erzeugen und lange bestehende Strahlungsgürtel bilden. Eine solche weltraumgestützte Antisatelliten-Fähigkeit könnte "einen raschen und plötzlichen Ausfall oder eine Beeinträchtigung von Tausenden von zivilen und militärischen Satelliten verursachen", die von Ländern und Unternehmen auf der ganzen Welt betrieben werden. Es sei außerdem bekannt, dass auch weitere Länder, darunter China und Nordkorea, an diesen Fähigkeiten arbeiten, erklärte Reisner.