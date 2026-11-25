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Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa hat nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt. Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilte Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an.
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Trümmerteile einer Drohne lösten Bürgermeister Witali Klitschko zufolge ein Feuer in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum aus. Die zwei verletzten Bewohner seien vor Ort behandelt worden, erklärte er weiter.