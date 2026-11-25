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Ein russischer Angriff auf die ukrainische Schwarzmeer-Region Odessa hat nach Angaben der dortigen Behörden zwei Menschen das Leben gekostet und drei weitere verletzt. Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilte Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an.

von APA