"Wolodja Selenskyj und ich könnten einfach nach Moskau fliegen. Wir beide", hatte Lukaschenko zuvor erklärt. Wenn der ukrainische Präsident nicht zustimme, solle er weiterkämpfen und selbst mit einem Sturmgewehr an die Front gehen, erklärte er der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Der Krieg müsse jedoch beendet werden. Eine Einigung sei möglich.

Selenskyj reagierte auf die Interview-Äußerung Lukaschenkos angesprochen, Lukaschenko könne doch Putin mitnehmen und mit ihm zusammen nach Kiew fliegen. "Wir garantieren ihnen ebenfalls einen sicheren Empfang, es sind schließlich Verhandlungen", sagte er auf einem Video des ukrainischen Portals "Novyny", das augenscheinlich nach einer Pressekonferenz Selenskyjs mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar im Grenzgebiet aufgenommen wurde. Magyar hatte die Region Transkarpatien besucht.

Dann fragte Selenskyj in ernstem Ton, warum Lukaschenko "unseriöse Dinge" vorschlage. "Wir befinden uns im Krieg, wir können uns nicht in Moskau treffen, wir können uns nicht in Kiew treffen", sagte der Ukrainer. Wenn jemand so etwas sage, sei das einfach nicht ernstzunehmen.

Lukaschenko zeigte sich zudem überzeugt, dass die russischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld die Oberhand hätten. Sie kämen zwar langsam voran, Putin sei an der Front jedoch auf der Siegerstraße. Der russische Präsident schlägt seit langem vor, dass Selenskyj zu Verhandlungen nach Moskau kommen solle. Der ukrainische Staatschef lehnt dies ab.

Der oft als letzter Diktator Europas bezeichnete Machthaber Lukaschenko gilt als Putins engster Verbündeter im Ausland. Bei ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 stieß die russische Armee auch von belarussischem Gebiet aus in Richtung der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor. Der Vorstoß scheiterte, die russischen Truppen mussten sich zurückziehen.