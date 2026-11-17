Fotos auf ukrainischen Telegramkanälen legen nahe, dass der Brückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Die russischen Besatzungsbehörden auf der Krim bestätigten lediglich einen erneuten Angriff auf die Brücke, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Der Autoverkehr sei eingestellt. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, sagte, zwei Menschen seien bei dem Angriff auf die Krim getötet worden.

Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt. Parallel zur Straßenbrücke führt eine Eisenbahnbrücke vom russischen Festland auf die ukrainische Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat.

Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. Bei einem russischen Angriff auf Hafen- und Industrieanlagen in Mykolajiw in der Südukraine wurden nach Angaben der Behörden zwei Menschen getötet. Drei weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Heorhij Reschetilow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Auch die russische Hauptstadt war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Auf Moskau sind in der Nacht nach Angaben des Bürgermeisters etwa 800 Drohnen abgefeuert worden. Davon seien 321 in unmittelbarer Nähe der Stadt abgeschossen worden, teilte Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Insgesamt meldete das russische Verteidigungsministerium, mehr als 1.400 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. 1.441 Drohnen seien in mehr als 20 Regionen zerstört worden, teilte das Ministerium im Onlinedienst Telegram mit.