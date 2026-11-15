EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen

Österreich, das am Montag von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vertreten wird, steht einer Vertiefung der Beziehungen auf EU-Ebene positiv gegenüber. Denn Syrien ist derzeit das einzige Land im Nahen Osten, das über kein Assoziierungsabkommen mit der EU verfügt. Konkret könnte der Rat auf der Basis des Entwurfs von 2008 mit Arbeiten an einem neuen Abkommen beginnen. Am Rande soll auch das Ergebnis der Wahlen in Israel angesprochen werden.

Im Rahmen des Ukraineblocks wollen die Minister die Lage in dem kriegsgebeutelten Land vor dem Winter erörtern, daneben geht es auch um weitere Unterstützung für die Ukraine sowie neue Sanktionen gegen Russland.