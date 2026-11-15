Kreise: Houthi-Miliz 60 Kilometer vor Aden im Südjemen

Die durch eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützte Regierung hatte zuvor eine Verlegung ihrer Kräfte aus Gebieten in der Nähe der Meerenge von Bab al-Mandab bekanntgegeben, wodurch der Abzug von dort abgeschlossen wurde. Die Soldaten wurden stattdessen dorthin verlegt, "wo aktuelle Umstände es erfordern", um Aden und angrenzende Provinzen zu sichern.

Armeevertreter hatten am Freitag gesagt, dass die Regierungstruppen begonnen hätten, Sandsäcke aufzuschichten und Tunnel rund um Aden auszuheben. Die pro-iranische Houthi-Miliz rückte unterdessen weiter Richtung Süden vor.

Am Sonntag töteten die Houthis bei einem Raketenangriff auf einen Stützpunkt der Regierungstruppen nahe der Hafenstadt Aden nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen mindestens acht Menschen und verletzten zwölf weitere. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge an einem Kontrollpunkt in Khor Omaira in der Provinz Lahj.

Die Houthis haben in den vergangenen Wochen schon mehrfach Aden angegriffen. Am 15. Oktober hatten sie sogar den Präsidentenpalast als Ziel. Die Hauptstadt Sanaa war 2014 von den Houthis eingenommen worden.

Die von Iran unterstützte Miliz hatte unlängst nach einer Blitzoffensive große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab eingenommen. Der Rückzug der Regierungstruppen aus der Region ermöglicht es den Houthis, die Kontrolle über die Meerenge weiter zu festigen.