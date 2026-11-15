ABO

Kreise: Houthi-Miliz 60 Kilometer vor Aden im Südjemen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die pro-iranische Houthi-Miliz ist nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen am Sonntag bis auf 60 Kilometer an die Stadt Aden herangerückt, dem Sitz der international anerkannten Regierung im Jemen. Mehrere Armee- und Regierungsvertreter sagten AFP, dass die Houthis die Kontrolle über die Bezirke Al-Maqatirah und Al-Madariba übernommen hätten und nun Richtung Aden vorrückten. Derzeit seien sie 60 Kilometer von der Stadt im Süden des Landes entfernt.

von

News auf Google bevorzugen

Die durch eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützte Regierung hatte zuvor eine Verlegung ihrer Kräfte aus Gebieten in der Nähe der Meerenge von Bab al-Mandab bekanntgegeben, wodurch der Abzug von dort abgeschlossen wurde. Die Soldaten wurden stattdessen dorthin verlegt, "wo aktuelle Umstände es erfordern", um Aden und angrenzende Provinzen zu sichern.

Armeevertreter hatten am Freitag gesagt, dass die Regierungstruppen begonnen hätten, Sandsäcke aufzuschichten und Tunnel rund um Aden auszuheben. Die pro-iranische Houthi-Miliz rückte unterdessen weiter Richtung Süden vor.

Am Sonntag töteten die Houthis bei einem Raketenangriff auf einen Stützpunkt der Regierungstruppen nahe der Hafenstadt Aden nach Angaben aus Militär- und Regierungskreisen mindestens acht Menschen und verletzten zwölf weitere. Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge an einem Kontrollpunkt in Khor Omaira in der Provinz Lahj.

Die Houthis haben in den vergangenen Wochen schon mehrfach Aden angegriffen. Am 15. Oktober hatten sie sogar den Präsidentenpalast als Ziel. Die Hauptstadt Sanaa war 2014 von den Houthis eingenommen worden.

Die von Iran unterstützte Miliz hatte unlängst nach einer Blitzoffensive große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab eingenommen. Der Rückzug der Regierungstruppen aus der Region ermöglicht es den Houthis, die Kontrolle über die Meerenge weiter zu festigen.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Estland schließt ab 1. Dezember alle Grenzübergänge nach Russland
Politik
Nach Sabotageakt: Estland schließt Grenze zu Russland
Geschätzt bis zu 450.000 demonstrieren in Prag gegen die Medienreform
Politik
Hunderttausende bei Demo gegen Medienreform in Prag
Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen
Politik
Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen
Österreich wird von Außenministerin Meinl-Reisinger vertreten
Politik
EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen
Iranische Raketen und Drohnen nahe Teheran
Politik
Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert
Kriegsschäden in Gaza
Politik
Hamas-Kommandant starb bei israelischem Luftangriff in Gaza
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER