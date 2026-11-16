ABO

China bestätigt Treffen zwischen Trump, Putin und Xi

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Xi trifft Putin und Trump in Shenzhen
©Pool, Afp, NGAN, APA, Bednyakov, WANG, MANDEL NGAN, PAVEL BEDNYAKOV, TINGSHU WANG
Nach den USA und Russland hat auch China das geplante Gipfeltreffen der Präsidenten der drei Länder bestätigt. Chinas Staatschef Xi Jinping werde am kommenden Donnerstag in Shenzhen ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump abhalten, teilte das Außenministerium in Peking am Montag mit. Die drei Staatschefs würden sich eingehend über die Sicherung des Weltfriedens und die Förderung der strategischen Stabilität austauschen.

von

News auf Google bevorzugen

Das Treffen sei von "wegweisender Bedeutung", sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, in Peking. Es sei das erste persönliche Zusammenkommen der drei Präsidenten in dieser Konstellation. Angesichts der aktuellen globalen Lage trügen China, Russland und die USA eine besondere Verantwortung bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen. Eine verstärkte Kommunikation sowie die Beilegung von Differenzen lägen im Interesse aller drei Staaten. Einzelheiten zur konkreten Tagesordnung des Treffens nannte die Sprecherin nicht.

Der historische Dreiergipfel soll am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfinden. Das Weiße Haus hatte den Termin bereits am Freitag verkündet, am Samstag bestätigte dann der Kreml Putins Teilnahme.

Trump will bei dem Gipfel über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Der Ukraine-Krieg soll nach Angaben von US-Regierungsvertretern hingegen nicht thematisiert werden.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte während seiner China-Reise Ende Oktober gesagt, Xi habe irritiert reagiert, als er ihn auf mögliche Ukraine-Gespräche bei dem Dreiergipfel angesprochen habe. Der chinesische Präsident habe betont, "dass dies ein europäischer Konflikt sei, bei dem die Europäer mit am Tisch sitzen müssen".

In Bezug auf die Denuklearisierung besteht China darauf, dass die USA und Russland zunächst ihre eigenen Atomwaffenarsenale abbauen müssten, bevor es Verhandlungen über seine eigenen Bestände zustimmt.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Österreich wird von Außenministerin Meinl-Reisinger vertreten
Politik
EU-Außenrat im Zeichen von Ukraine-Friedensgesprächen
Politik
Kreise: Houthi-Miliz 60 Kilometer vor Aden im Südjemen
Estland schließt ab 1. Dezember alle Grenzübergänge nach Russland
Politik
Nach Sabotageakt: Estland schließt Grenze zu Russland
Geschätzt bis zu 450.000 demonstrieren in Prag gegen die Medienreform
Politik
Hunderttausende bei Demo gegen Medienreform in Prag
Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen
Politik
Trump will Berufung gegen Stopp von Golfplatzumbau einlegen
Iranische Raketen und Drohnen nahe Teheran
Politik
Irans Revolutionsgarden: US-Stützpunkt in Bahrain attackiert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER