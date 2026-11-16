China bestätigt Treffen zwischen Trump, Putin und Xi

Das Treffen sei von "wegweisender Bedeutung", sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, in Peking. Es sei das erste persönliche Zusammenkommen der drei Präsidenten in dieser Konstellation. Angesichts der aktuellen globalen Lage trügen China, Russland und die USA eine besondere Verantwortung bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen. Eine verstärkte Kommunikation sowie die Beilegung von Differenzen lägen im Interesse aller drei Staaten. Einzelheiten zur konkreten Tagesordnung des Treffens nannte die Sprecherin nicht.

Der historische Dreiergipfel soll am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) stattfinden. Das Weiße Haus hatte den Termin bereits am Freitag verkündet, am Samstag bestätigte dann der Kreml Putins Teilnahme.

Trump will bei dem Gipfel über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Der Ukraine-Krieg soll nach Angaben von US-Regierungsvertretern hingegen nicht thematisiert werden.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte während seiner China-Reise Ende Oktober gesagt, Xi habe irritiert reagiert, als er ihn auf mögliche Ukraine-Gespräche bei dem Dreiergipfel angesprochen habe. Der chinesische Präsident habe betont, "dass dies ein europäischer Konflikt sei, bei dem die Europäer mit am Tisch sitzen müssen".

In Bezug auf die Denuklearisierung besteht China darauf, dass die USA und Russland zunächst ihre eigenen Atomwaffenarsenale abbauen müssten, bevor es Verhandlungen über seine eigenen Bestände zustimmt.