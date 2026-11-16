Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seinem Wechsel nach Rom zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru verbracht, weshalb er auch die dortige Staatsbürgerschaft hat. In der Messe bedankte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche nochmals für die freundliche Aufnahme. "Ich möchte Euch versichern, dass ich Euch immer in meinem Herzen tragen werde", sagte Leo. "Das peruanische Volk ist auch mein Volk."

Bei der Drei-Länder-Reise durch Peru, Argentinien und Uruguay hatten insgesamt mehr als sieben Millionen Menschen seine Gottesdienste besucht. Zudem waren Millionen auf den Straßen. Emotionaler Höhepunkt der Reise war der Aufenthalt in seiner alten Bischofsstadt Chiclayo im Norden von Peru. Im Vatikan wird er am Dienstag zurückerwartet.

Vor Beginn hatte es Bedenken gegeben, ob der 71-Jährige nach seiner Krebserkrankung die strapaziöse Reise bewältigen kann. Leo absolvierte das Programm jedoch, ohne dass gesundheitliche Probleme zu erkennen waren. Ihm war Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er jetzt wieder krebsfrei.