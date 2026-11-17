Nach Angaben Kiharas passierten die Flugzeuge zunächst die Koreastraße zwischen Japan und Südkorea und flogen anschließend zwischen Yonaguni und Taiwan hindurch. Anschließend nahmen sie demnach Kurs auf den Pazifik. Japanische Kampfflugzeuge seien aufgestiegen, um die Flugzeuge zu warnen.

"Die Verletzung unseres nationalen Luftraums durch russische Flugzeuge ist nicht nur eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität unseres Landes, sondern auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit und völlig inakzeptabel", betonte der Regierungssprecher. Japan habe über diplomatische Kanäle "sehr scharfen Protest" bei Russland eingelegt.

Die Spannungen zwischen Tokio und Moskau hatten in den vergangenen Wochen zugenommen, nachdem ein japanischer Journalist in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommen worden war und Moskau das Russland-Geschäft von Japan Tobacco unter seine Verwaltung gestellt hatte.

Südkorea meldete am Dienstag ebenfalls einen Vorfall mit russischen Militärflugzeugen, die nach Armeeangaben in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone eingedrungen waren. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, flogen in der Früh (Ortszeit) mehrere russische Militärmaschinen "kurzzeitig" in die südkoreanische Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ).

Es seien vorsorglich Kampfjets losgeschickt worden, erklärte der Generalstab. Die russischen Flugzeuge hätten den südkoreanischen Luftraum nicht verletzt. Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum und bezeichnet die Zone, in der aus Gründen der militärischen Luftverteidigung durchquerende Flugzeuge überwacht werden.

Auch in der Nähe von Taiwan waren am Dienstag in der Früh zwei russische Militärflugzeuge entdeckt worden. Die Armee habe die "Lage überwacht und entsprechend reagiert", teilte die Regierung mit. Die Maschinen kamen aus nordöstlicher Richtung und verließen die Zone im Süden des Landes, wie das taiwanesische Verteidigungsministerium auf X mitteilte. In die ADIZ des von China bedrohten Inselstaates dringen beinahe täglich chinesische Militärflugzeuge ein. Russische Maschinen durchfliegen das Gebiet dagegen sehr selten.

Welche russischen Maschinen in die Zonen der drei Länder eindrangen und was der Hintergrund der Flüge war, blieb zunächst unklar. Die Vorfälle erfolgten einen Tag vor Beginn des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen. Am Rande des Treffens wollen Russlands Präsident Wladimir Putin, US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping miteinander sprechen. Auch aus Südkorea, Japan und Taiwan werden Vertreter bei dem Gipfel erwartet.