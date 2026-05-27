Europas neue Rolle zwischen Trump, Tech und Terrorismus

Wie glaubwürdig ist die EU als Wertegemeinschaft, wenn sie gegenüber Tech-Konzernen oder auch Mitgliedstaaten oft als zögerlich und uneins wahrgenommen wird?

Europa ist eine Supermacht der Rechte. Gemeinsam haben wir uns für die Ukraine eingesetzt. Wir haben die Pandemie und die Finanzkrise zusammen überwunden und sind gestärkt daraus hervorgegangen. Europa ist nicht perfekt, und wenn wir in den letzten Jahren etwas gelernt haben, dann, dass wir schneller, effektiver und mutiger sein müssen. Und wir können das schaffen. Das haben wir in Grönland bewiesen.

Im Bereich der digitalen Souveränität war das Europäische Parlament eine treibende Kraft hinter digitalen Rechtsvorschriften wie dem Digital Services Act, dem Digital Markets Act, dem wegweisenden Europäischen Medienfreiheitsgesetz und dem KI-Gesetz. Damit wurden Instrumente geschaffen, um faire und wettbewerbsorientierte digitale Märkte zu gewährleisten, entschlossen gegen Desinformation vorzugehen und den weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz zu etablieren. Wir müssen nun mit den Plattformen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies auch in die Tat umgesetzt wird.

Sie sagten einmal, Sie hätten nie gedacht, dass ausgerechnet die Drohung einer Annexion Grönlands durch Trump die EU-Staaten so eng zusammenführen würde. Braucht Europa immer eine Bedrohung von außen, um geeint aufzutreten?

Wenn die jüngsten Krisen eines deutlich gemacht haben, dann ist es, dass unsere Werte auf dem Spiel stehen – das hat zu unserer gemeinsamen Reaktion geführt. In dieser neuen Welt können wir uns nicht mehr den Luxus leisten, Entscheidungen so zu treffen, wie wir es immer getan haben, und zu erwarten, dass die Welt Verständnis dafür hat. Wir müssen anfangen, die Welt so zu sehen, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie uns wünschen.

Das bedeutet: Wo Entscheidungen schneller getroffen werden müssen, müssen wir sie schneller treffen. Und wo eine entschlossene Haltung oder entschlossenes Handeln erforderlich sind, müssen wir das ohne Zögern tun. Wir brauchen den Mut, uns von den Gewohnheiten zu befreien, die uns zu oft zurückhalten und wir müssen an einem Strang ziehen. Unsere Botschaft an die Welt lautet, dass sie Europas Entschlossenheit, Stärke und Handlungsbereitschaft nicht unterschätzen sollte. Wir müssen dafür sorgen, dass Europa als der glaubwürdige Akteur wahrgenommen wird, der es ist.

Sie fordern, dass Europa wieder Selbstvertrauen zurückgewinnen muss, so wie damals bei der Einführung des Euro oder Schengen. Wird es noch einen nächsten vergleichbaren „Schengen-Moment“ geben?

Europa bleibt das größte politische Projekt der Geschichte. Wir sollten nicht vergessen, was wir erreicht haben. Unser Europa hat Länder transformiert, Leben verändert und Horizonte eröffnet, die vor einer Generation noch unmöglich erschienen wären, und wir werden dieses Versprechen weiterhin jeden Tag einlösen – auf eine Weise, die die Menschen sehen und spüren können. Unsere Union ist ein fortwährendes Werk und wir müssen weiterhin zusammenarbeiten, um ein Europa zu gestalten, das Ergebnisse liefert, sich einsetzt und es wagt, noch größer zu träumen.