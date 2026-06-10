Krieg: Leicht zu beginnen, schwer zu gewinnen

Kriege werden oft mit klaren Zielen und schnellen Erfolgserwartungen begonnen. Die Geschichte zeigt jedoch: Der Weg in einen Konflikt ist meist kürzer als der Weg hinaus. Eine Analyse über die Dynamik moderner Kriege und die Grenzen militärischer Macht.
Es war noch nie eine gute Zeit, Infanterist zu sein. Doch die heutigen Bedingungen sind besonders erbärmlich. In der „Todeszone“, die durch die Drohnen beider Seiten in der Ostukraine geschaffen wurde, ist das Risiko, sich in einem tödlichen Videospiel wiederzufinden, allgegenwärtig.
Hypervigilanz und Hyperarousal
Im Februar wussten ukrainische Truppen, die versuchten, sich der kleinen Zahl ihrer Kameraden anzuschließen, die sich noch in Myrnohrad, einer Stadt in Donezk, befanden, dass russische Drohnen, die von gut versteckten Piloten gesteuert wurden, es unmöglich machen würden, dies mit Fahrzeugen zu tun. Sie mussten sich vorsichtig durch die Wälder schleichen. Das konnte Wochen dauern. Möglicherweise würden sie monatelang nicht herauskommen.
Die Nachwirkungen könnten Jahre andauern. Soldaten, die von der Front zurückkehren, halten ihre Fenster verdeckt und das Licht gedämpft, selbst wenn sie Hunderte von Kilometern außerhalb der Zone sind. Gefangen in dem, was Psychologen als Hypervigilanz und Hyperarousal bezeichnen, kann das Geräusch einer Drohne Angst und ein Gefühl der Hilflosigkeit auslösen. Sie blicken beim Gehen immer wieder nach oben.
State of the Art Kriegsführung
Während der Kampf um Myrnohrad sich hinzog, bombardierten amerikanische und israelische Jets, die an dem anderen Großmachtkrieg der Gegenwart beteiligt waren, den Iran nach Belieben.
Ihre Piloten hatten alles, was sie brauchten, um zuzuschlagen, die Lage zu beurteilen und erneut zuzuschlagen: alle Sensoren, die die fortschrittlichsten Streitkräfte der Welt aufbieten konnten – Infrarot und Radar an Bord, Unterstützung durch Drohnen in der Nähe und Radar in größerer Entfernung, Satellitenüberwachung und vieles mehr.
Israel hackte sich in Verkehrskameras in Teheran, um Ayatollah Ali Khamenei, den obersten Führer des Landes, aufzuspüren, als es sich anschickte, ihn zu töten.
So unterschiedlich und doch so ähnlich
So unterschiedliche Kriege in ihrer Durchführung. Doch in anderer Hinsicht seltsam ähnlich. Sowohl der Krieg in der Ukraine als auch der Krieg um den Iran sind geprägt von Technologie, die eine neue Transparenz an den Orten und in den Situationen geschaffen hat, in denen Armeen kämpfen.
Diese Transparenz ist nicht vollständig. Sie ist immer partiell, immer sporadisch, immer anfällig für Anfechtungen. Doch in den acht Jahren, seit Ihr Korrespondent die Welt der Thinktanks verlassen hat, um Verteidigungsredakteur bei The Economist zu werden – eine Position, die er nun verlässt, um neue Wege einzuschlagen –, war dies der bestimmende technologische Trend in der Kriegsführung.
Es gibt weitere Ähnlichkeiten zwischen der Ukraine und dem Iran. Beide Kriege wurden von den Führern großer Mächte in der offensichtlichen Überzeugung eines leichten Sieges angezettelt. Beide haben sich in einer Weise entwickelt, die diese Führer nicht erwartet hatten, und sind in eine Art Patt geraten – ein Patt, in dem für Russland wie für Amerika das Ausbleiben eines Sieges zunehmend wie eine Niederlage wirkt.
Erleichtern technologische Veränderungen die Rolle des Verteidigers? Oder ermutigen sie Großmächte systematisch dazu, Kriege zu beginnen, die sie nicht gewinnen können? Oder handelt es sich lediglich um „Business as usual“ – Großmächte, die sich in unüberlegte Kriege stürzen, die die vorherrschenden Technologien der jeweiligen Zeit widerspiegeln?
Boomende Branche
Die Frage ist wichtig, weil Krieg eine gewissermaßen boomende Branche ist. Das Uppsala Conflict Data Programme verzeichnete im Jahr 2025 65 aktive staatliche Konflikte – Kriege, bei denen mindestens eine der Konfliktparteien ein Staat ist und die zu mindestens 25 kriegsbedingten Todesfällen pro Jahr führen –, den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1946.
Darunter waren acht Kriege, die als Staat-gegen-Staat-Konflikte eingestuft wurden, zwei davon mit jährlichen Todesraten durch Kampfhandlungen von über 1.000. Das Peace Research Institute Oslo stellt einen ähnlich düsteren Trend fest. „Trotz eines starken Rückgangs der Todesfälle durch Kampfhandlungen von 2022 bis 2023“, so das Institut, „waren die letzten vier Jahre die gewalttätigste Periode seit dem Ende des Kalten Krieges.“
Die 3 Pfeiler der taktischen Transparenz
Taktische Transparenz lässt sich auf drei Dinge zurückführen: mehr und bessere Sensoren; präzise Feuerkraft; und Netzwerke, die verwertbare Daten von den ersten zu den Zielsystemen der zweiten übermitteln.
All dies auf Drohnen zu reduzieren, ist eine zu starke Vereinfachung. Es gibt alle möglichen robusten Sensoren, die über Schlachtfelder verteilt oder an den Soldaten und Fahrzeugen angebracht werden können, die diese durchqueren. Es gibt andere Arten intelligenter Geschosse, ganz zu schweigen von „dummen“ Geschossen, die geschickt eingesetzt werden können. Und nichts davon spielt eine Rolle ohne die Netzwerke – technische und menschliche –, die all diese Sensoren mit den verschiedenen Schützen verbinden und dabei Analysen und Entscheidungen liefern.
Die Drohne, die Sensor und Schütze unter der Kontrolle eines einzigen Bedieners vereinen kann, verleitet die Vorstellungskraft dazu, all diese Komplexität auf ein einfaches Paket zu reduzieren. Waffen die Vorteile zuzuschreiben, die den Systemen zukommen, die sie am besten nutzen, hat militärische Strategen in der Vergangenheit in die Irre geführt. Das könnte wieder geschehen.
Die Drohne als Avatar des Wandels
Dennoch ist die Drohne ein unbestreitbar mächtiger Avatar des Wandels. Sie schwebt wie ein Wachposten am Himmel; sie verfolgt mit erschreckender Intimität. Sie verdeutlicht, wie diese neue Kriegsführung gleichzeitig delokalisiert und hyperlokal wirken kann; wie sie überall und doch an jedem spezifischen Ort sein kann. Wie sie aus der Ferne gesteuert werden kann – und doch direkt vor deiner Nase, genau jetzt.
So seltsam und neu sie auch ist, so ist sie doch seltsamerweise alltäglich. Ihre Herstellung nutzt Lieferketten, die denen zur Produktion von Unterhaltungselektronik viel ähnlicher sind als denen zur Herstellung von Panzern oder High-End-Raketen – oder, was das betrifft, Artilleriegeschossen. Dies ermöglicht eine rasante Weiterentwicklung durch endlose Innovation und Gegeninnovation.
„Man aktualisiert den Code alle paar Tage“, sagt Air-Vice-Marshall Simon Strasdin, der das britische Integrated Warfare Centre leitet. „In sechs Wochen muss man in der Regel eine größere Aktualisierung der Software vornehmen. Und in sechs Monaten steht wahrscheinlich auch ein Hardware-Wechsel an.“ Neue Technologiegenerationen können aufsteigen und wieder verschwinden, ohne dass sich die Fronten um mehr als ein paar Meter verschieben.
Bayraktar TB2: Die Drohne, die alles veränderte
Amerika begann bereits wenige Wochen nach dem 11. September 2001 mit dem Einsatz von Drohnen – zunächst Predators, dann Reapers –, um seine Feinde zu töten. Doch die Drohne, die für die Welt außerhalb der Supermächte alles veränderte, war die in der Türkei entwickelte und gebaute Bayraktar TB2. Der erste große Einsatz der TB2 war die Abwehr des Vormarsches der libyschen Nationalarmee auf Tripolis im Jahr 2019.
Im Jahr 2020 stellte sie ihre Leistungsfähigkeit gegen gepanzerte Fahrzeuge unter Beweis – zuerst in Syrien, dann in Armenien – und Armeen auf der ganzen Welt wurden darauf aufmerksam. Dann, im Februar 2022, trugen ukrainische TB2 dazu bei, russische Panzer daran zu hindern, Kiew zu erreichen. Ihr Erfolg war nur teilweise – Artillerie spielte eine größere Rolle – und von kurzer Dauer; doch er wurde durch den Propagandawert der dabei entstandenen Videos verstärkt.
Die TB2 waren jedoch nur die ersten der Drohnen, mit denen beide Seiten den Krieg zu seinem derzeitigen grausamen Stillstand brachten. Kleinere, intelligentere und heimlichere Drohnen tauchten 2022 auf; bis 2024 wurden viele Varianten in Massenproduktion hergestellt. Zusammen mit Artillerie, Befestigungen, Satellitenkommunikation und einer enormen Menge an Pilotenausbildung schufen diese einen tödlichen „Zermürbungsgürtel“, der einst 5 km tief war und heute oft näher an 30 km liegt.
Nahrung, Wasser, Krankentransport
Heute liefern Drohnen, die ursprünglich als Bomber konzipiert waren, auf beiden Seiten Nahrung und Wasser – eine Innovation, die die Strapazen des Soldatendaseins spürbar mindert. Die Verwundeten werden von unbemannten Bodenfahrzeugen abtransportiert, die die ukrainischen Streitkräfte allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 für mehr als 24.000 Einsätze nutzten. Und zwischen den Mahlzeiten und den medizinischen Evakuierungen finden die Angriffe statt.
Jeden Tag produziert jede Seite Tausende von „First-Person-View“-Drohnen (FPV), die dazu dienen, Einzelkämpfer zu jagen und zu töten. Ihr Einsatz ist für einen erheblichen Teil der 1,1 bis 1,4 Millionen russischen Soldaten verantwortlich, die laut Schätzungen von The Economist in diesem Krieg getötet oder verwundet wurden: jeder 25. Mann des Landes unter 50 Jahren.
Die Verluste der Ukraine sind geringer, zum Teil, weil Angriffe kostspieliger sind als Verteidigung, zum Teil, weil die Ukraine bei der Ersetzung von Menschen durch Roboter weiter gegangen ist. Doch die Verluste der Ukraine sind proportional größer und entsprechen einem von 16 ihrer vor dem Krieg im Alter von 18 bis 49 Jahren.
Wie groß ist die Sensor-Revolution wirklich?
Manche sagen, dies sei nun die Zukunft von Kriegen, in denen Staaten versuchen, Territorium zu erobern: zwei Seiten, die endlos von kleinen, billigen und allsehenden Killern festgenagelt werden. General Valery Zaluzhny, Ukrainas Botschafter in London und ehemaliger Oberbefehlshaber, sagt, dass groß angelegte Manöverkriegsführung – Armeen, die sich schnell und schlagkräftig bewegen, im Gegensatz zu frontalen, zermürbenden Schlachten – nun „unerreichbar“ sei. Dies wird erst wieder möglich sein, wenn sich Kriege zu Kämpfen zwischen Robotern mit maschineller Geschwindigkeit entwickeln.
Andere halten dies für reine Fantasie. Stephen Biddle, Professor an der Columbia University, argumentiert, dass das Ausmaß der Sensor-Revolution „leicht zu übertreiben“ sei. Da neue Anti-Drohnen-Systeme – Laser sind besonders vielversprechend – auf den Markt kommen und Störsender sowie Blendvorrichtungen Satelliten blenden, könnte sich das Gleichgewicht wieder verschieben und den Bodentruppen etwas Erleichterung verschaffen.
Störsignale waren einer der Gründe, warum der anfängliche Erfolg der TB2 in der Ukraine nicht von Dauer war; Russlands Spezialisten für elektronische Kriegsführung fanden ein Mittel dagegen. Das gleiche Schicksal ereilte die amerikanischen GPS-gelenkten Excalibur-Granaten, deren Trefferquote innerhalb weniger Monate von 70 % auf 6 % sank. In den Kämpfen um die Provinz Kursk leistete Russland Pionierarbeit bei der Steuerung von Drohnen über Glasfaserkabel – eine moderne Variante einer Technologie aus dem Zweiten Weltkrieg, die mittlerweile von beiden Seiten genutzt wird.
Unterschiedliche Ansätze
William Owen, Herausgeber des Military Strategy Magazine und Berater der britischen Armee, sagt, dass besser ausgebildete und ausgerüstete Armeen gar nicht erst gebunden wären. Würden erstklassige israelische Ausrüstung und Ausbildung gegen einen Gegner vom Kaliber Russlands oder der Ukraine eingesetzt, so argumentiert er, wären 3.000-Dollar-FPVs „größtenteils, wenn nicht gar völlig irrelevant“.
In einer Rede vor chinesischen Militärkadetten im vergangenen Jahr sagte Admiral Sir Tony Radakin, der damalige britische Generalstabschef, dass sich die britische Kriegsführung ohnehin grundlegend von der in der Ukraine unterscheiden würde: Sein Vorbild wären „die israelischen Angriffe auf den Iran [im Jahr 2024], die die gesamte Luftabwehr des Landes in einem einzigen Einsatz, in einer einzigen Nacht, unter Einsatz von Langstreckenwaffen, präziser Zielerfassung und Technologie der fünften Generation auslöschten“.
Kriege sind kein Wunschkonzert
Doch Armeen bekommen selten die Kriege, die sie wollen. Sir Tony hat mit ziemlicher Sicherheit Recht, dass in einem Krieg zwischen, sagen wir, der NATO und Russland das Bündnis so etwas wie Luftüberlegenheit erlangen würde (vorausgesetzt natürlich, dass sich Amerika zu diesem Kampf verpflichtet).
Was dann? Luftüberlegenheit ist nicht nur schwieriger zu erlangen und aufrechtzuerhalten, sagt der österreichische Militärexperte Franz-Stefan Gady; sie bringt einem auch weniger als früher. Unterhalb von 4.000 Metern (13.000 Fuß) ist das Schlachtfeld zunehmend von dem „entkoppelt“, was oberhalb dieser Grenze geschieht.
Es wird von massenhaft produzierten Drohnen verschiedener Art und Verteidigungssystemen dominiert, die zwar nicht in der Lage sind, mit der Flut von Drohnen fertig zu werden, aber dennoch größere, hochwertige Flugzeuge in Bedrängnis bringen können. Manche haben begonnen, dies als „Luftküstengebiet“ zu bezeichnen.
So wie große Marinen zunehmend vor Herausforderungen stehen, wenn sie ihre Vorteile gegen Minen, Küstenbatterien und kleine Boote in den engen Untiefen an den Rändern der Ozeane ausspielen wollen, so müssen sich große Luftstreitkräfte um die Untiefen am unteren Rand der Atmosphäre sorgen.
Luftmacht vs. Nahkampf
Das bedeutet, dass Luftmacht möglicherweise kaum eine Flucht vor chaotischen und tödlichen Nahkämpfen auf kurze Distanz bietet. Herr Gady verweist auf die Erfahrungen der israelischen Streitkräfte während ihrer Operationen im Libanon in den letzten zwei Jahren als Beweis dafür: „Die IDF verfügte über Luftüberlegenheit und überlegene ISR [Intelligence, Surveillance and Reconnaissance]. Dennoch musste sie Dörfer zu Fuß räumen, Verluste hinnehmen und akzeptieren, dass Luftangriffe allein weder die Hisbollah vertreiben noch zu einem politischen Ergebnis führen konnten.“
In den letzten Wochen hat die Hisbollah Drohnen eingesetzt, die wie in der Ukraine über Glasfaserkabel gesteuert werden, um israelischen Truppen Verluste zuzufügen. Wie Herr Owen anmerkt, bedeutet dies nicht, dass im Libanon eine Pattsituation herrscht; tatsächlich hat die IDF darauf reagiert, indem sie ihre Offensive weiter vorangetrieben hat. Aber es bedeutet, dass Luftüberlegenheit nicht alles ist.
Überlegenheit in Nischen
Armeen, die aufmerksam beobachten, betrachten Überlegenheit zunehmend als etwas, das zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten geschaffen werden muss: „Überlegenheitsnischen“, wie es Rob Lee, ein Experte für den Ukraine-Krieg, ausdrückt. So könnte die Ukraine beispielsweise russische Drohnenoperationen an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit stören, indem sie deren Bediener blenden, ihre Stellungen beschießen und sie mit eigenen Drohnen angreifen.
Angesichts der Tatsache, wie gut versteckt und zahlreich solche Stellungen sein können, könnte ein solcher Coup Wochen der Vorbereitung, Ablenkungsmanöver und Informationsbeschaffung erfordern. Wenn die Lücke erfolgreich aufgerissen wird, könnten ukrainische Panzer vorstoßen und sie ausnutzen, um fünf oder zehn Kilometer hinter die Frontlinie vorzudringen und eine Flucht auszulösen. Man hofft, dass zu diesem Zeitpunkt die russischen Drohnenteams fliehen und ihre Linien „zusammenbrechen“ würden. Lee sagt, er rechne damit, dass es in diesem Jahr erfolgreiche Panzervorstöße auf der Grundlage dieser Prinzipien geben werde.
Wie im Ersten Weltkrieg
Wenn Lee sagt, die Ukraine befinde sich in einem „Moment wie im Ersten Weltkrieg“, ist man versucht, ihn einfach im Sinne von Unbeweglichkeit und Zermürbung zu verstehen. Aber er denkt auch an die neuen Taktiken von 1918, die durch die Kombination von Überraschung, auf Anhieb „vorhergesagtem“ Artilleriefeuer und kleinen, gut ausgebildeten Angriffsteams erneut entscheidende Durchbrüche ermöglichten und den Stellungskrieg beendeten. „Die Verteidigungsfähigkeiten haben die Oberhand gewonnen“, sagt er. „Jetzt werden wir den Bedarf an Technologien und Taktiken sehen, die helfen, die Manövrierfähigkeit wiederherzustellen.“
Die Ironie dieser besonderen Innovation in der kombinierten Waffenführung – jener Art, die Beiträge verschiedener Streitkräfte und Einheiten erfordert – bestand darin, dass die besiegten Deutschen mehr daraus lernten als die Briten und Franzosen und sie auf eine Weise weiterentwickelten, wie es die Sieger nicht taten. Der Sieg der Wehrmacht in der Schlacht um Frankreich zwei Jahrzehnte später beruhte nicht auf größeren oder besseren Panzern, sondern auf einer Doktrin, die die Stärken von Panzer-, Infanterie-, Artillerie- und Luftstreitkräften besser kombinierte.
Ausbildung alleine reicht nicht
Ausbildung ist eine Möglichkeit, solche Taktiken zu entwickeln, bevor es ernst wird. Doch obwohl sie unverzichtbar ist, reicht sie niemals aus. Herr Biddle sagt, eine gut ausgerüstete Brigade, die er kürzlich in Fort Irwin in der kalifornischen Mojave-Wüste – dem National Training Center der US-Armee – beobachtet habe, sei immer noch „systematisch mangelhaft“ gewesen.
Sie habe sich so sehr auf Fähigkeiten der mechanisierten Kriegsführung konzentriert (die als verkümmert gelten), dass sie „kaum geistige Kapazitäten“ gehabt habe, um mit Neuerungen wie der Bekämpfung von Drohnen umzugehen. Kommandoposten, Logistikstandorte und Luftabwehrsysteme waren alle gefährlich ungeschützt.
Lernen und scheitern
Am besten lernt man von denjenigen, die es tun. Beobachter in der Ukraine sind ein Segen für europäische Armeen; ebenso wie ukrainische Veteranen. Im vergangenen Jahr halfen bei der Übung „Hedgehog“ ukrainische Drohnenpiloten dabei, die Pläne der NATO zur Verteidigung Estlands zu testen. Die schwedische Übung „Aurora“ tat in diesem Jahr fast dasselbe. Die Ergebnisse stellten die NATO-Streitkräfte nicht gerade in einem vorteilhaften Licht dar.
„Wir sind gescheitert, und zwar dramatisch“, sagt ein schwedischer Beamter, der mit dieser Übung vertraut ist. Aber genau darum ging es, fügt er hinzu: Realistische Übungen, bei denen man verliert, lehren weit mehr als streng vorgegebene Übungen, bei denen man besser abschneidet. Den USA fällt es schwerer, auf diese Weise zu lernen, zum Teil weil sie nur sehr wenige Soldaten in der Ukraine stationiert haben.
Der Tod des Panzers
So wie neue Formen der Kriegsführung immer komplexer sind als der Erfolg einer einzelnen Waffenart, ist der Niedergang alter Methoden mehr als nur die Bedeutungslosigkeit des Champions von gestern. Auch hier ist der Panzer ein typisches Beispiel.
Drohnenfachleute werden Ihnen sagen, dass der Panzer tot ist. „Warum einen Panzer einsetzen“, fragt Ilya Sekirin, ein Drohnenoperator, der das ukrainische Oberkommando beraten hat, „wenn man für denselben Preis und mit geringem Risiko für die Bediener nun ein paar Dutzend gepanzerte Landroboter entsenden kann … unterstützt von Schwärmen von Angriffsdrohnen?“
Doch die alten Bedrohungen bleiben bestehen und können sich anpassen. Lee merkt an, dass die 20. mechanisierte Brigade der Ukraine im vergangenen Jahr mehr als 60 FPV-Drohnen benötigte, um den Vormarsch von nur zwei „Turtle-Panzern“ aufzuhalten – gepanzerte Fahrzeuge, die stark modifiziert wurden, um mit Drohnen fertig zu werden.
Selbst dann wäre einer der Turtle-Panzer durchgebrochen und hätte hinter den ukrainischen Linien blutiges Unheil angerichtet, hätte sein Getriebe nicht versagt. Und was sollte die Ukraine durch ihre Überlegenheitsgebiete vorstoßen, wenn nicht Panzer?
Tradition vs. Technologie
Die anhaltende Bedeutung traditioneller Waffen zeigt sich auch in anderen jüngsten Kriegen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Indien und Pakistan im letzten Jahr, dem schwersten Konflikt zwischen den beiden Ländern seit 26 Jahren, wurde der umfangreiche Einsatz von Drohnen auf beiden Seiten viel kommentiert.
Doch die schwersten Angriffe wurden von bemannten Jets durchgeführt, die hochmoderne Langstreckenraketen abfeuerten. Selbst in der Ukraine spielt die teure Ausrüstung, die für Tiefenangriffe benötigt wird, eine Rolle – solange die großen, verwundbaren Abschussvorrichtungen der Raketen, ob auf Ketten, Rädern oder mit Flügeln, größtenteils außer Sichtweite und weit entfernt von der Zielzone gehalten werden.
„Hybride“ Armeen und Flotten
Dies veranlasst Generäle und Admirale, die alles haben wollen, von einem „High-Low-Mix“ zu sprechen, bei dem billige und zahlreiche Waffen eine kleinere Anzahl teurer High-End-Waffen ergänzen. So versuchen sie, sowohl das Neue und Disruptive als auch die neuesten, schicksten Versionen altbewährter Favoriten wie Kampfflugzeuge, Zerstörer und, ja, Panzer zu integrieren. Sie versprechen „hybride“ Armeen und Flotten, in denen unbemannte und robotergesteuerte Systeme mit traditionellen Panzern, Flugzeugen oder Schiffen zusammenarbeiten.
Doch so haben die Ministerien ihr Geld bisher nicht ausgegeben. „Ich glaube, wir bewegen uns auf dem Weg, in die Technologie von gestern zu investieren“, beklagt Matt Van Wagenen, ein amerikanischer Zwei-Sterne-General, der kürzlich als stellvertretender Stabschef für Operationen im Hauptkommando der NATO in den Ruhestand getreten ist. Der Verteidigungsplanungsprozess des Bündnisses, der vorgibt, was gekauft werden soll, „basiert auf jahrzehntealtem Material“, sagt er. „Ein 77-Tonnen-Kampffahrzeug, das alle 12 Stunden 500 Gallonen Benzin auf einem Schlachtfeld verbraucht, das weitgehend transparent sein wird“, sei unklug, argumentiert er. „Die Formationen der Zukunft werden weitgehend unbemannt sein.“
Das geht vielleicht zu weit. Doch derzeit scheinen Armeen, die sich nicht aktiv mit den neuen Formen der Kriegsführung auseinandergesetzt haben, viel eher zu wenig in diese zu investieren – in die entsprechenden Taktiken und die Ausbildung sowie in die entsprechende Beschaffung – als zu viel.
So fortschrittlich, so unerfolgreich
Die Demonstrationen schierer Macht, in die die fortschrittlichsten Streitkräfte investiert haben, lassen sich nirgendwo besser beobachten als im Krieg gegen den Iran. Und doch wurden die Ziele von Präsident Donald Trump in diesem Krieg, soweit sie überhaupt jemals definiert wurden, nicht erreicht. Weitere militärische Aktionen der gleichen Art wie zuvor dürften daran wohl kaum etwas ändern.
Die amerikanische Operation „Epic Fury“ hat 13.000 Ziele getroffen, Israel hat noch Tausende weitere hinzugefügt. Und doch bleibt die Fähigkeit des Iran, zurückzuschlagen, bestehen. Er hat seine Raketen und Drohnen eingesetzt, um die Frühwarnradare, Flugzeuge, Drohnen, Landebahnen, Kasernen, Treibstoffdepots und Hauptquartiere der Angreifer zu treffen. Diese Gegenangriffe waren zwar beeindruckender als von vielen erwartet, hatten jedoch keine große militärische Wirkung.
Die Tatsache, dass sie möglich waren, ist jedoch nach wie vor wichtig – ebenso wie der Schatten, den das noch intakte iranische Arsenal über die Straße von Hormus wirft. Der Iran ist weiterhin in der Lage, Langstrecken-Drohnen zu produzieren. Und amerikanischen Geheimdienstinformationen zufolge verfügt er noch über 75 % seiner Raketenwerfer aus der Zeit vor dem Krieg sowie über 70 % seiner Marschflug- und ballistischen Raketen.
Keine Punkt für glanzlose Rekorde
30 % der Raketen ausgeschaltet zu haben, ist nach historischen Maßstäben beeindruckend. 1991 jagten die USA und ihre Verbündeten unermüdlich Saddam Husseins Scud-Raketen, entsandten Spezialeinheiten, um die Wüste nach deren Abschussrampen abzusuchen, und flogen mehr als 1.500 Einsätze gegen sie. Es gibt keine Hinweise darauf, dass auch nur eine einzige zerstört wurde.
Aber im Krieg gibt es keine Punkte dafür, den eigenen glanzlosen Rekord zu übertreffen. Das Scheitern im Iran zeigt, dass gewiefte Verteidiger, insbesondere diejenigen, die das Glück haben, in einem großen Land mit vielen zerklüfteten Ecken zu leben, große und mächtige Waffen monatelang verstecken können, selbst wenn sie von zwei der modernsten Luftstreitkräfte der Welt verfolgt werden.
Die Idee des „Knock-out-Schlags“
Eine Antwort darauf ist, die Technologie noch stärker voranzutreiben – um ein Situationsbewusstsein zu schaffen, das so allumfassend ist, dass Abschussrampen in dem Moment entdeckt werden, in dem sie ihre Verstecke verlassen, und „Kill Chains“, über die Daten so ungehindert fließen können, dass sie sofort angegriffen werden können.
Wie der Historiker Sir Lawrence Freedman hervorhebt, hängen einige Militärstrategen seit langem an der Idee des „Knock-out-Schlags“, der, wenn er hart genug ausgeführt wird, den Sieg an sich bringt. Befürworter der Luftmacht haben das 20. Jahrhundert mit solchen Vorstellungen übersät. Belege für den Erfolg waren jedoch eher spärlich.
Raum für Verbesserungen
Es gibt sicherlich Raum für Verbesserungen. In Großbritannien beispielsweise nutzen Zielerfassungsoperationen mehr als 270 verschiedene Anwendungen, die auf 20 verschiedenen Computersystemen laufen. Ihre Vernetzung bringt alle möglichen Probleme mit sich.
Manchmal produziert ein System Daten viel zu schnell, als dass das Netzwerk sie verarbeiten könnte: In ihrem kürzlich erschienenen Buch über Maven, ein amerikanisches Zielerfassungssystem, berichtet die Journalistin Katrina Manson, dass die Nutzer zu Beginn des Ukraine-Kriegs bei Satellitenunternehmen „Verschlüsseler“ mit ausreichender Kapazität anfordern mussten, um die neue Informationsflut bewältigen zu können.
Manchmal sind zwei Systeme ohne menschliche Vermittlung schlichtweg inkompatibel – oft in Form eines „Drehstuhls“, dessen Inhaber zwischen den Schreibtischen hin- und herrollt, auf denen verschiedene Terminals stehen.
Jenseits menschlicher Möglichkeiten
Die Technologie wird immer effizienter. Der britische Generalstabschef sagt, die Zeit vom Sensor bis zum Schuss sei um 33 % gesunken. Und KI-Begeisterte, die für Amerikas Zielerfassungssystem verantwortlich sind, planen bereits, über den in „Epic Fury“ gezeigten Stand der Technik mit seinen 400 Zielen pro Tag hinauszugehen.
Anfang dieses Jahres erklärte Brigadegeneral Steve Carpenter, Kommandeur des 56. Multidomain Command Europe der USA, er wolle, dass seine Einheit alle 24 Stunden mindestens 1.500 Ziele „entwickelt“; ein Kollege räumte ein, dies liege „jenseits … menschlicher Möglichkeiten“. Frau Manson berichtet, dass Maven, wenn es mit großen Sprachmodellen wie Anthropics „Claude“ oder Frankreichs „Mistral“ integriert wird, vermutlich in der Lage sein wird, 5.000 Ziele pro Tag zu generieren.
Speed kills
Es gibt Fälle, in denen eine bessere und schnellere Zielerfassung entscheidend sein könnte. Einer der Gründe, warum Russland in der Ukraine nie die Luftüberlegenheit erlangt hat, ist, dass die Ukrainer, dank Geheimdienstinformationen gewarnt, einen Großteil ihrer Luftabwehrmittel kurz vor Beginn der Feindseligkeiten verlegt hatten.
Die ersten Angriffe, mit denen Russland sein Ziel außer Gefecht setzen wollte, trafen die leeren Stellen, an denen sich diese zuvor befunden hatten. Hätte Russland seine Zielerfassung schneller aktualisieren können, hätte es die verlegten Waffen möglicherweise umgehend zerstört. Das hätte den Verlauf des Krieges verändern können.
Die Falle des endlosen Prügelns
Aber wenn „Epic Fury“ 4.000 Ziele pro Tag statt 400 gehabt hätte, wäre es dann entsprechend effektiver gewesen? Es besteht die Tendenz, dass die Zielerfassung – und insbesondere quantitative Messgrößen der Zielerfassung – zu einem Ersatz für Strategie wird. In Vietnam belohnten die amerikanischen Streitkräfte Einheiten mit Urlaub und Medaillen dafür, dass sie höhere gemeldete Opferzahlen vorweisen konnten.
„Noch einmal – mit mehr Zielen“ verwandelt den Mythos des K.o.-Schlags in die Falle des endlosen Prügelns. Betrachten Sie die Geschichte Afghanistans, eines Landes, das seit den Tagen der mit Stinger-Raketen bewaffneten Mudschaheddin als Friedhof der Luftmacht angesehen werden kann. Im Jahr 2003 sagte Präsident George W. Bush, die Taliban seien so hart getroffen worden, dass sie „effektiv aus dem Geschäft“ seien. Als Trump 2017 die Bombardements in Afghanistan verstärkte, behauptete General John Nicholson, Kommandeur der NATO-Truppen im Land, die „Taliban können auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen“. (Liebe Leser, sie haben gewonnen, Anm.)
Der Glaube an die rohe Gewalt
Herr Gady sieht in all dem das, was er das Belloc-Syndrom nennt: den Glauben, dass ein einseitiger Einsatz roher Gewalt in ihrer modernsten und effizientesten Form sich immer als entscheidend erweisen wird. Der Verweis bezieht sich auf das berühmteste Couplet aus „The Modern Traveller“, einer Satire über den Imperialismus, die Hilaire Belloc 1898 verfasste. Als er mit einer Meuterei der Einheimischen konfrontiert wird, beruhigt sich William Blood, einer der habgierigen britischen Kolonialisten, leise:
Was auch immer geschieht, wir haben
Das Maxim-Maschinengewehr, und sie haben es nicht.
Es ist wahr, dass automatische Waffen wie das Maxim-Maschinengewehr im „Wettlauf um Afrika“ entscheidend waren und den Europäern blutige Siege gegen weitaus größere Streitkräfte ermöglichten. Es ist jedoch nicht so, dass sie an sich jeden Widerstand brechen könnten – wie Blood, der von denen im Stich gelassen wurde, die er mit seinem Feuer geschützt hatte, auf schmerzhafte Weise feststellen musste.
Der Krieg auf Social Media
Wenn der hypermoderne Krieg um den Iran in gewisser Weise als Fortsetzung bereits bestehender Trends erscheint – sowohl in Bezug auf außergewöhnliche Technologie als auch auf mangelhafte Staatskunst –, so entwickeln sich andere Aspekte der modernen Kriegsführung rasch weiter.
Lange Zeit wurde behauptet, dass für diejenigen, die moderne Kriegsführung nur über Bildschirme verfolgen, die Wirkung entschärft sei. In der heutigen Welt der sozialen Medien ändert sich das radikal.
Die Social-Media-Konten des Pentagons und des Weißen Hauses schwelgen in aufgezeichneten Zerstörungen der realen Welt, indem sie Aufnahmen zur Schadensbewertung mit Sprüchen und Ermahnungen aus Hollywood-Filmen unterlegen und explodierende feindliche Schiffe als Höhepunkte einsetzen. Unternehmer verweben aus FPV-Aufnahmen stammende Videos, die die verängstigten oder resignierten Gesichter in die Enge getriebener russischer und ukrainischer Soldaten zeigen, zu Snuff-Filmen, unterlegt mit Heavy-Metal-Musik.
Kampfhandlungen gleicht zunehmend einer maßgeschneiderten, ferngesteuerten Hinrichtung. In einem vom Training and Doctrine Command der US-Armee hervorgehobenen FPV-Video winkt ein russischer Soldat, auf den sich eine ukrainische Drohne nähert, auf seinen in einem Graben liegenden Kameraden in der Nähe hin: Töte stattdessen ihn. Die Drohne hält gebieterisch inne. Sie wirft eine Granate auf den zweiten Soldaten und enthauptet ihn. Dann kehrt sie zum ersten Soldaten zurück und tut ihm dasselbe an.
Der Einsatz ist entsetzlich. Er ist nicht unbedingt illegal. Keiner der Soldaten war eindeutig hors de combat. Offizielle Stellen sagen, die Öffentlichkeit glaube, die Kriegsregeln seien viel restriktiver, als sie es tatsächlich sind. Wenn die Hamas einen Tunnel unter einem Gebäude gebaut hat, kann es rechtmäßig sein, dieses einzureißen. Wenn der Iran eine Brücke nutzt, um Raketen zu transportieren, ist es nicht unbedingt illegal, sie zu sprengen, selbst wenn auch Zivilisten sie nutzen.
Die „vollständige Aushöhlung“ des Kriegsrechts
Abgesehen von den öffentlichen Missverständnissen sagt General Van Wagenen jedoch, er sei „schockiert“ über die „vollständige Aushöhlung“ des Kriegsrechts in den letzten Jahren. „Meine Kollegen da draußen sind ebenfalls schockiert darüber.“ Janina Dill, die Co-Direktorin des Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, verweist auf zwei wichtige Entwicklungen.
Die eine ist die Wiederbelebung strafender Sprache – Drohungen mit Vergeltungsmaßnahmen, die in kollektive Bestrafung übergehen. Die andere sind Drohungen gegen ganze Zielgruppen, wie Brücken und Kraftwerke. Beides ist in der Rhetorik von Herrn Trump und seinem Kriegsminister Pete Hegseth an der Tagesordnung, der stets bereit ist, seiner entarteten Version des Kriegerideals Ausdruck zu verleihen.
Das Reden vom Töten
Wo das Reden vom Töten verherrlicht wird, kann das Töten um des Redens willen weit hinterherhinken? Im Jahr 2011 widmete Steven Pinker, Professor an der Harvard University, ein Buch – „The Better Angels of Our Nature“ – der provokanten These, dass Menschen weniger gewalttätig würden. Zu den Belegen, auf die er hinwies, gehörte ein Rückgang sowohl der Kriege als auch der Kriegstoten.
John Mueller, ein Politikwissenschaftler, hat ähnliche Argumente vorgebracht. Im Jahr 2020 argumentierte er, dass es in den vorangegangenen 30 Jahren nur vier große zwischenstaatliche Kriege gegeben habe, definiert als Konflikte mit mindestens 1.000 kriegsbedingten Todesfällen pro Jahr: die Kriege der USA in Afghanistan und im Irak; den Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, diesen Vorboten der Transparenz; und den Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea von 1998 bis 2000.
Unglückliches Timing
Muellers Timing war unglücklich. Kurz darauf begann Wladimir Putin den größten Landkrieg in Europa seit 1945. Und es gibt noch weitere Lücken in der Argumentation. Nachfolgende Analysen haben gezeigt, dass die Phase des Friedens zwischen den Großmächten nach 1945 noch mindestens ein weiteres Jahrhundert andauern müsste, um zu einem statistisch signifikanten Trend zu werden.
In diesem Sinne ist der Rückgang der Kriege nur Rauschen. Auch Pinkers Verweis auf sinkende Opferzahlen ist irreführend. Ja, die Zahl der Gefallenen ist gesunken. Aber die Feldmedizin, die Panzerung und die Evakuierung haben sich alle verbessert. Viele Soldaten, die früher gestorben wären, wurden nun verwundet – ein Fortschritt, aber nicht gerade ein Zeichen für globale Befriedung.
Und was ist mit Atomwaffen?
Und dann sind da noch die Atomwaffen. Viele würden argumentieren, dass die Existenz von Atomwaffenarsenalen eine zentrale Rolle dabei gespielt hat, dass es seit 1945 keine totalen Großmachtkonflikte mehr gab. Allerdings hängt eine solche Rolle von der Möglichkeit ihres tatsächlichen Einsatzes ab.
Und wenn ein groß angelegter Atomkrieg und seine klimatischen Folgen Hunderte von Millionen Menschen töten würden, müssten die Daten zu langfristigen Trends bei gewaltsamen Todesfällen in spektakulärem Umfang aktualisiert werden – sollte es überhaupt jemanden geben, den das interessiert.
In den vergangenen acht Jahren gab es keinen eindeutigen Kurs in Richtung eines Atomkrieges. Doch die Vorzeichen waren auch nicht gut. Das Zeitalter der Atomwaffenkontrollabkommen ist zu Ende gegangen. Das gegensätzliche Schicksal von Kim Jong Un einerseits und Saddam Hussein sowie Khamenei andererseits scheint die beiden möglichen Vorgehensweisen für Staaten mit nuklearen Ambitionen deutlich gemacht zu haben: Entweder man verzichtet gänzlich auf diese Idee oder man setzt sie um – und zwar zügig und ohne Umschweife.
Wo verläuft die rote Linie?
Die Sorgen über den Einsatz taktischer Atomwaffen in der Ukraine – die während einer Schrecksekunde im Oktober 2022 ihren Höhepunkt erreichten, als amerikanische Spione schätzten, dass die Wahrscheinlichkeit 50:50 stünde, dass Russland sie einsetzen würde, sollte ein Durchbruch auf der Krim drohen – sind abgeklungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine roten Linien gibt. Es bedeutet lediglich, dass die Menschen sich nicht sicher sind, wo diese verlaufen. Kaum beruhigend.
Diese Unsicherheiten würden deutlich zutage treten, sollte China versuchen, Taiwan mit Gewalt zu annektieren. Atommächte haben schon früher Krieg geführt, und die Sorgfalt, mit der Indien und Pakistan einander ihre Absichten signalisiert haben, zeigt, dass die mit solchen Konflikten verbundenen Eskalationsrisiken mit einigem Erfolg bewältigt werden können, solange diese Konflikte einem gut nachvollziehbaren Verlauf folgen.
Eine Konfrontation neuer Art
Sollte Amerika Taiwan jedoch zu Hilfe kommen, würde die Welt erleben, wie zwei Atommächte auf ganz neue Weise gegeneinander vorgehen, während eine dritte, zutiefst unberechenbare Atommacht in Form Nordkoreas am Rande steht.
Es wäre eine Konfrontation neuer Art, denn die Welt hat seit fast einem Jahrhundert nicht mehr gesehen, was Hochseemarinen einander antun können, wenn sie in die Enge getrieben werden. Wie wird die Transparenzrevolution aussehen, wenn sie auf, über und unter der Oberfläche eines riesigen, schwer zu überwachenden Ozeans auf die Probe gestellt wird? Welche neuen Taktiken werden Nischen oder Momente der Überlegenheit schaffen? Welche alten Taktiken werden scheitern?
Hohes Risiko für eine Fehleinschätzung
Teilweise weil dies keine geklärten Fragen sind, glaubt Amerika, dass seine Rolle in einem solchen Krieg darin bestehen würde, das Bindeglied der chinesischen Kriegsmaschinerie anzugreifen, anstatt einzelne Schiffe und Flugzeuge, um so deren Entscheidungsfindung zu lähmen.
Doch wie Herr Gady warnt, würde dies blitzschnelle Angriffe auf viele der Systeme erfordern, auf die sich China auch zur Steuerung seiner Nuklearstreitkräfte stützt. Die Risiken einer Fehleinschätzung sind enorm.
Unerschütterliche Optimisten
Angesichts dessen, was sie in der Ukraine beobachtet, kann die Volksbefreiungsarmee kaum Gefallen an dem Gedanken finden, ein technologisch so versiertes Land wie Taiwan zu besetzen – zumal ihre Versorgungslinien anfällig für Angriffe durch U-Boote wären, jene Plattformen, die bislang am wenigsten der Transparenz unterliegen.
Dennoch scheinen politische Führer unerschütterliche Optimisten zu sein, wenn es um den Nutzen des Krieges als Instrument der Staatskunst und ihre Fähigkeit geht, dessen Verlauf fein abzustimmen. Trotz der Beweise um sie herum scheinen sie immer noch der gefährlichen Illusion verfallen zu sein, dass die Technologie ihnen den entscheidenden Schlag versetzen wird.
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