Krieg: Leicht zu beginnen, schwer zu gewinnen

Im Februar wussten ukrainische Truppen, die versuchten, sich der kleinen Zahl ihrer Kameraden anzuschließen, die sich noch in Myrnohrad, einer Stadt in Donezk, befanden, dass russische Drohnen, die von gut versteckten Piloten gesteuert wurden, es unmöglich machen würden, dies mit Fahrzeugen zu tun. Sie mussten sich vorsichtig durch die Wälder schleichen. Das konnte Wochen dauern. Möglicherweise würden sie monatelang nicht herauskommen.

Die Nachwirkungen könnten Jahre andauern. Soldaten, die von der Front zurückkehren, halten ihre Fenster verdeckt und das Licht gedämpft, selbst wenn sie Hunderte von Kilometern außerhalb der Zone sind. Gefangen in dem, was Psychologen als Hypervigilanz und Hyperarousal bezeichnen, kann das Geräusch einer Drohne Angst und ein Gefühl der Hilflosigkeit auslösen. Sie blicken beim Gehen immer wieder nach oben.