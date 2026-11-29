Die Organisatoren warfen der Regierungspartei Georgischer Traum vor, Georgiens "europäischen und euro-atlantischen Weg verraten" zu haben. "Lasst uns der Welt zeigen, dass wir nicht aufgeben", appellierten sie. Umfragen zufolge sind 80 Prozent der Georgier für einen EU-Beitritt ihres Landes.

Die Demonstrierenden forderten Neuwahlen sowie die Freilassung von bei früheren Protesten festgenommenen Regierungsgegnern. "Wir müssen zeigen, dass wir dem Druck nicht nachgeben und so lange wie nötig weiter für Georgiens europäische Zukunft kämpfen werden", sagte die 48-jährige Demonstrantin Natela Mujiri. "Die Leute hassen diese Regierung", sagte der 19 Jahre alte Student Giorgi Sartania. "Sie ist international isoliert. Sie führt Georgien in die Katastrophe. Sie muss weg."

Georgien befindet sich seit zwei Jahren in einer tiefen politischen Krise. Nach einer umstrittenen Parlamentswahl im Oktober 2024 hatte sich die bereits seit 2012 regierende Partei Georgischer Traum zum Sieger erklärt. Für große Wut sorgte die Ankündigung der neuen Regierung im folgenden Monat, die Beitrittsverhandlungen mit der EU auszusetzen. Es kam zu Massenprotesten, die gewaltsam unterdrückt wurden.

Seither gehen die Behörden gegen Oppositionelle und Aktivisten vor. Mehrere prominente Oppositionspolitiker wurden inhaftiert. Außerdem wurden Gesetze erlassen, die die Demonstrationsfreiheit, die Zivilgesellschaft und unabhängige Medien einschränken.

Die Regierung will zudem durch das Verfassungsgericht die fünf pro-europäischen Oppositionsparteien verbieten lassen, die zu der Kundgebung am Samstag aufgerufen haben. Das Gericht hat bis Juni kommenden Jahres Zeit, ein Urteil zu fällen. In Brüssel stößt das Verfahren auf Kritik, die EU betrachtet den Beitrittsprozess Georgiens aufgrund der demokratischen Rückschritte als zum Erliegen gekommen.

Georgiens Ministerpräsident Irakli Kobachidse beteuerte am Freitag jedoch, seine Regierung halte weiter an dem in der Verfassung verankerten Ziel eines EU-Beitritts fest. Es werde "alles unternommen" um sicherzustellen, dass Georgien EU-Mitglied werde. Er hoffe aber auch, dass die Europäische Union bis dahin zu ihren "traditionellen Werten" zurückkehren werde.

Die Regierungspartei Georgischer Traum wirft Brüssel vor, mit liberalen Anschauungen "traditionelle Familienwerte" zu untergraben, insbesondere mit Blick auf die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für Lesben, Schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche und queere Menschen.

Kritiker werfen der Regierungspartei vor, Georgien näher an Russland heranzuführen und die demokratischen Institutionen des Landes zu demontieren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International erklärte im Vorfeld der Demonstration am Samstag, in den vergangenen zwei Jahren seien tausende Demonstrierende willkürlich festgenommen oder mit Geldstrafen belegt worden. Hunderte hätten von Folter oder anderer Misshandlung durch die Behörden berichtet.

"Was als Niederschlagung von Straßenprotesten begann, hat sich zu einem täglichen Angriff auf grundlegende Rechte und Freiheiten entwickelt", kritisierte der stellvertretende Amnesty-Direktor für Osteuropa und Zentralasien, Denis Krivosheev.