Muti stand erstmals seit 22 Jahren wieder beim Festival am Pult. Bereits 2004 hatte er dort die Wiener Philharmoniker dirigiert. Großen Beifall erhielten auch die Solisten: Sopranistin Rosa Feola, Mezzosopranistin Nina van Essen, Tenor Giovanni Sala und der österreichische Bass Alexander Grassauer. Ebenso gefeiert wurde der Chor der Kathedrale von Siena "Guido Chigi Saracini" unter der Leitung von Lorenzo Donati.

Das Sakralmusikfestival findet bis Dienstag in den wichtigsten Papstbasiliken und Kirchen Roms sowie im Vatikan statt. Zur Jubiläumsausgabe werden renommierte internationale Orchester, Solisten und Chöre erwartet. Veranstalter ist die Stiftung Pro Musica e Arte Sacra unter dem Vorsitz ihres Gründers Hans-Albert Courtial. Die diesjährige Ausgabe steht im Zeichen zweier Jubiläen: des 400. Jahrestags der Weihe des Petersdoms und des 800. Todestags des heiligen Franz von Assisi. Zugleich will das Festival mit Musik und sakraler Kunst ein Zeichen für den Frieden setzen. Die Stiftung unterstützt mit den Einnahmen und Spenden auch die Restaurierung sakraler Kunstwerke und historischer Kirchenräume.

Weitere Höhepunkte des Programms sind ein Konzert des Chors Escolanía del Escorial am Sonntag in der Basilika St. Paul vor den Mauern. Das spanische Ensemble steht unter der Leitung von José María Abad Bolufer und wird Werke von Giovanni Pierluigi da Palestrina bis Francis Poulenc aufführen. Das Konzert ist Papst Leo XIV. gewidmet. Am Montag gastieren die Oxford Philharmonic Orchestra und der Oxford Philharmonic Choir unter der Leitung von Marios Papadopoulos in der Basilika Santa Maria Maggiore. Auf dem Programm steht Claudio Monteverdis "Marienvesper" aus dem Jahr 1610.

Den Abschluss bildet am Dienstag ein Mozart gewidmetes Konzert in der Kirche Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio. Es knüpft mit der Wahl eines ausschließlich Mozart gewidmeten Programms an das Eröffnungskonzert an und wurde anlässlich von Mozarts 270. Geburtstags konzipiert. Im Mittelpunkt steht ein sakraler und spiritueller Mozart, interpretiert von dem aus Salzburg stammendem Quartett der Stiftsmusik St. Peter gemeinsam mit der Sopranistin Ekaterina Krasko. Die musikalische Leitung übernimmt der Innsbrucker Dirigent Peter Peinstingl.

Riccardo Muti und die Wiener Philharmoniker waren vor ihrem Auftritt am Samstagvormittag von Papst Leo XIV. empfangen worden. Der Papst würdigte dabei Wien als Stadt, "die wie kaum eine andere tief mit der Geschichte der europäischen Musik verbunden ist". "Die Namen Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner und viele andere erinnern uns an ein musikalisches Erbe, das Grenzen überwindet und zum gemeinsamen geistigen Besitz der Menschheit geworden ist", erklärte der Papst.