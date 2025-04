Bettina Emmerling: „Wir haben riesengroße Herausforderungen“

Geht die SPÖ/NEOS-Koalition in Wien aus Ihrer Sicht weiter?

Wenn es nach mir geht, natürlich. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben auch immer gesagt, gerade in Zukunftsbereichen wie Bildung braucht es einen Marathon. Wir haben riesengroße Herausforderungen, die nicht erst in den letzten Jahren entstanden sind, wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung Wiens anschaut. Wir waren als NEOS die Ersten, die das Bildungsthema in den Fokus gerückt haben. Ich bin sehr froh, dass die neue Bundesregierung sich dazu bekennt, in Bildung zu investieren und Lösungen umzusetzen. Vorher war das eher ein Gegeneinander. Dabei ist es extrem wichtig, hier an einem Strang zu ziehen.

Bei allen Erfolgen ist die Bilanz Ihres Vorgängers durchwachsen. Es ist ihm gelungen, Schwerpunkt zu setzen, trotzdem sind die Probleme im Wiener Bildungssystem groß. Wenn Sie die Lage ganz nüchtern analysieren – ohne Panikmache, aber auch ohne die Dinge schönzureden – wie ist die Situation?

Ich möchte schon ganz klar sagen, die Probleme sind keine Folge der letzten fünf Jahre. Wenn man Faktoren heranzieht wie die Anzahl der Kinder, die nicht Deutsch sprechen, dann hat das nichts mit Christoph Wiederkehr und seiner Arbeit zu tun. Wir haben massiv viele Maßnahmen gesetzt: Jede einzelne Pflichtschule in Wien hat jetzt zum Beispiel ein Sekretariat. Das hat es vorher einfach nicht gegeben.

Ich will seine Leistungen nicht schmälern, aber …

Aber genau das wird jetzt versucht. Doch die demografischen Herausforderungen – und damit die Probleme im Bildungssystem – entwickeln sich seit 15 Jahren in diese Richtung. Und das wird zusätzlich verschärft durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und durch den Familiennachzug. Wir haben in den letzten fünf Jahren massiv in die Bildung investiert, so viel wie noch nie, und es ist auch so viel weitergegangen wie noch nie.

Trotzdem: Wo stehen wir? Wie schlimm ist es?

Wir haben im Bereich des Deutsch-Erwerbs sehr große Herausforderungen. Die sind wirklich massiv. Darauf liegt auch mein voller Fokus, dass der Deutscherwerb vor dem Eintritt in die Schule besser gelingt. Mein Ziel ist es, in der Sprachförderung nochmal den Turbo zu zünden, zum Beispiel mit verpflichtenden Sommerdeutschkursen. Wir haben schon vor Jahren versucht, Minister Polaschek darauf hinzuweisen, dass wir hier eine Verpflichtung brauchen. Ich bin froh, dass das jetzt im Regierungsprogramm steht. Und ich glaube, dass wir auch die Familien – die Eltern – mitnehmen müssen. Ein Kind kann zwei, drei, vier Jahre in den Kindergarten gehen, wenn es zu Hause keine zusätzliche Sprachförderung bekommt, wenn auch nicht muttersprachlich vorgelesen wird und es keinerlei deutschsprachiges Umfeld gibt, dann wird das wahrscheinlich nicht reichen.

Wenn Sie Deutschförderung in den Kindergärten vorantreiben wollen – wo nehmen Sie die benötigten Fachkräfte her? Es gibt jetzt schon große Personalprobleme im Elementarbildungsbereich.

Wir versuchen hier, sehr unkonventionelle Wege zu gehen und neue Ideen auf den Boden zu bringen. Einerseits mit Lesepatinnen und Lesepaten. Da haben wir bereits ein sehr erfolgreiches Projekt in der Volksschule, das wir jetzt auch im Kindergarten ausrollen. Auf der anderen Seite auch durch externe Vereine, die Sprachförderkräfte anstellen. Und der dritte Punkt ist, auch in der Ausbildung zu schauen, wie wir Sprachförderkräfte ausbilden.

Wie gefällt Ihnen das aktuelle Modell der Deutschförderklassen?

Ich habe immer gesagt, dass die Schulen im Rahmen der Schulautonomie entscheiden sollten, wie Deutsch gelehrt wird. In manchen Fällen ist eine eigene Förderklasse vielleicht hilfreich, aber man hat in den letzten Jahren gesehen, dass viele Schulen bereits andere Wege gegangen sind. Jetzt haben wir im Regierungsprogramm die Möglichkeit geschaffen, das individueller zu gestalten, und das finde ich wichtig.