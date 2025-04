Wien-Wahl: Rotes Heimspiel

Sorgen muss sich Wiens Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig nicht machen. Am ­27. April stellt er sich zum zweiten Mal als Spitzenkandidat der Gemeinde- und Landtagswahl und Platz eins ist ihm wieder sicher. Die aktuelle Umfrage zur Wien-Wahl, die Triple M für News durchgeführt hat, zeigt: Die SPÖ steuert auf ein solides 40-Prozent-­Ergebnis zu. Das wäre zwar ein geringfügiger Verlust von 1,6 Prozentpunkten gegenüber der Wahl von 2020, aber die Rathaus-Roten würden mit einem ­weiten Abstand zum Zweitplatzierten durchs Ziel gehen.

Die FPÖ, bei der letzten Wahl im Gefolge einer Spesenaffäre um den früheren Parteichef Heinz-Christian Strache mit 7,1 Prozent abgestürzt, schließt unter Dominik Nepp an frühere Erfolge an. Laut Umfrage kommt sie auf 23 Prozent. Allerdings: Die Stadt-Blauen sind weit entfernt von FPÖ-Ergebnissen auf Bundesebene und in anderen Bundesländern. Die Mannschaft um Herbert Kickl punktet stärker in ländlichen Regionen, wo sie der ÖVP die Führungsrolle immer öfter streitig machen kann. Seine Stimmengewinne wird Nepp in Wien jedenfalls nicht in Regierungsämter mit Verantwortung ummünzen können. Lediglich die in der Wiener Stadtverfassung vorgesehenen „nicht amtsführenden“ Stadträte sind in Reichweite, da die SPÖ eine Koalition mit den Blauen ausschließt.