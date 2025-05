Wien-Wahl: Ludwig will Rot-Pink fortführen

Wien dürfte weiter von einer rot-pinken Koalition regiert werden. Die SPÖ hat sich entschieden, mit den NEOS Regierungsverhandlungen aufzunehmen, teilte Bürgermeister Michael Ludwig Montagmittag nach Gremien-Sitzungen mit. In der Vorwoche hatte die SPÖ auch mit Grünen und ÖVP sondiert. Die FPÖ hatte man schon vor der Wahl als Koalitionspartnerin ausgeschlossen. Ludwig will die Verhandlungen innerhalb von drei Wochen abschließen.

Bereits morgen, Dienstag, Vormittag sollen die „vertiefenden Regierungsverhandlungen“ beginnen, betonte Ludwig. Die drei Wochen als Verhandlungsrahmen sieht er als sehr ambitioniert. Wenn es eine Woche länger dauern würde, wäre es für ihn auch kein Problem. Es sei aber wichtig, dass man schnell klären könne, wie sich die Landes- und Stadtregierung zusammensetze. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) sah das Votum der Sozialdemokraten in einem Pressestatement als „gute Nachricht für Wien“.

Im pinken Verhandlungsteam führend mit dabei sein wird auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr, sei dieser doch Stadtparteichef, erklärte Emmerling. Ludwig will seine Verhandler erst am Dienstag bei der ersten Runde mit den NEOS fixieren. Überraschungen werde es aber keine geben, sagte Ludwig. Dabei sein würden Personen, die schon jetzt in Verantwortung seien. Bei den Sondierungen wie auch beim heutigen Pressetermin wurde der Bürgermeister von Landesparteisekretärin Barbara Novak und Klubobmann Josef Taucher begleitet.