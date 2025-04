Markus Figl ist neuer Chef der Wiener ÖVP

Auch in Sachen Autoverkehr hat er große Pläne, auch wenn er sie noch nicht alle realisieren konnte. Er kämpfte – auch gegen die mächtige Wirtschaftskammer – gegen eine Öffnung der Anrainerparkplätze und fordert eine umfassende Verkehrsberuhigung. Die sogenannte autofreie City basiert ebenfalls auf einer Initiative Figls. Er denkt dabei jedoch nicht an ein völliges Fahrverbot, sondern eher an die Bezirksbewohner und ihre Fahrzeuge. Sie sollen künftig mehr Platz haben, weil bezirksfremde Gefährte in Garagen verbannt werden sollen.

Das Projekt scheiterte bis dato an gesetzlichen Vorgaben. Denn angedacht ist eine Überwachung der Einfahrtsregeln via Kameras. Hier ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung nötig, die sich die aktuelle Bundesregierung jedoch vorgenommen hat.

Dass er bei Urnengängen reüssieren kann, hat er am Sonntag erneut gezeigt: Bei der Wien-Wahl am Sonntag konnte Figl den ersten Platz in der Innenstadt mit dem besten Ergebnis aller Bezirke verteidigen. Mehr als 36 Prozent votierten im ersten Bezirk für die ÖVP, besser schnitt man sonst in Wien nirgends ab. Vom türkisen Gesamttrend konnte man sich jedoch nicht ganz abkoppeln. Das Resultat bedeutete ein Minus von rund 4 Prozentpunkten.