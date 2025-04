Michael Ludwig: „Die FPÖ wird immer untergriffig agieren“

Die Weltlage motiviert aber nicht zu Optimismus und Konsum.

Die internationale Lage – vom Krieg in der Ukraine bis zur unberechenbaren Wirtschaftspolitik Donald Trumps – ist fordernd. Das trifft natürlich auch unsere Wirtschaft. Sie ist ein Grund, warum ich für ein gemeinsames Europa eintrete. Die unberechenbare internationale Situation kann durch einen starken Binnenmarkt kompensiert werden. Wir sollten auch über manche Entwicklungen in der Wirtschaft noch intensiver nachdenken und handeln. Dass die Entwicklung der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz vor allem in den USA und China passiert und nicht in Europa, sollte uns motivieren, aufzuholen. In Wien gibt es dafür gute Rahmenbedingungen, das haben wir bei Biotechnologie und Pharmazie gezeigt. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt, privaten Unternehmen, wissenschaftlichen und universitären Einrichtungen funktioniert gut. Wir wollen jetzt die Möglichkeit nutzen, dass es in den USA im Bereich der Wissenschaft Irritationen gibt, und jenen, die sich dort nicht mehr wohlfühlen, anbieten, nach Wien zu kommen.

Da braucht es aber auch ent­sprechende Forschungsbudgets.

Ja, aber da sind wir in Wien gut unterwegs. Wir haben mit dem WWTF, dem Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds, den größten nichtstaatlichen Forschungsförderungsfonds. Da werden gezielt Ambitionen im Bereich von Forschung und Wissenschaft unterstützt. Das läuft sehr gut.

Gibt es bereits Anfragen aufgrund der aktuellen Lage in den USA?

Ja, durchaus. Es sind etliche Wissenschafter aus Europa in die USA gegangen. Einige von denen wollen zurückkommen, weil die Rahmenbedingungen dort nun nicht mehr so gut sind. Wir punkten mit einer guten Infrastruktur, aber natürlich auch durch die Art, wie sich die Stadt präsentiert.

Die großen Wahlkampfthemen waren Migration und Bildungsbereich. Hätten Sie da Entscheidungen anders treffen müssen oder können?

Bei der Migration ist Wien nur Kopilot. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie viele und welche Menschen nach Wien kommen. Wir fühlen uns aber verpflichtet, entsprechende Rahmenbedingungen zu bieten, wenn die Menschen hier sind. Natürlich ist es eine Herausforderung, wenn in einem Schuljahr 4.500 Kinder aus der Ukraine und Hunderte Kinder durch den Familiennachzug, der vom Bund organisiert wird, kommen. Viele dieser Kinder können nicht Deutsch und haben einen besonderen sozialen Förderbedarf. Wir stellen uns dieser Herausforderung und haben die Situation beim Schulbauprogramm berücksichtigt. Wo wir noch etwas tun müssen, ist bei der Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier will ich ähnlich der Offensive im Pflegebereich einen starken Schwerpunkt setzen.

Wie soll der aussehen?

Wir haben wegen des Personalmangels im Pflegebereich das Wiener Ausbildungsgeld eingeführt und die Ausbildungsplätze verdoppelt. Nun haben wir 16.000 Personen in Ausbildung, 6.000 haben sie bereits abgeschlossen. Daher haben wir in den nächsten Jahren ausreichend Fachkräfte in der Pflege. Ähnliches möchte ich im pädagogischen Bereich und bei den Deutschförderlehrerinnen und -lehrern umsetzen.

Hätte man die Familienzusammenführungen durch bessere Kommunikation mit Bund und Ländern planbarer machen können?

Wir zeigen nicht auf und sagen, wir hätten gerne noch 1.000 Menschen. Das ergibt sich aus dem Sog, den eine Großstadt hat, und dem Umstand, dass die anderen Bundesländer nicht ausreichend bereit sind, etwas zu tun.

Und damit durchkommen.

Richtig. Für die Verteilung wäre der Bund zuständig. Aber er macht das nicht und überlässt es dem freien Spiel der Kräfte.

Würden Sie sich eigentlich stärkere Gegner im Wahlkampf wünschen? Die Wahl scheint entschieden. Das könnte die Beteiligung drücken.

Ich warne vor dieser Einschätzung, dass alles gelaufen ist. Denn das gibt das Gefühl, man muss nicht zwingend zur Wahl gehen. Wir wählen am 27. April. Vor genau 80 Jahren ist im Roten Salon des Rathauses die Zweite Republik gegründet worden. Die provisorische Staatsregierung unter Dr. Karl Renner hat sich hier getroffen. Das war nach den furchtbaren Jahren des NS-Regimes ein Start in eine demokratische Republik. Man sollte manchmal innehalten und darüber nachdenken, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in einer Demokratie leben dürfen. Es ist wichtig, demokratische Möglichkeiten wie eine Wahl in Anspruch zu nehmen.

Aber würden Sie sich mehr Pepp, mehr Debatte wünschen? Oder passt es eh, dass alles ruhig ist?

Es gibt eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ich halte es für gut, dass man möglichst ohne persönliche Angriffe auskommt. Mit einer Ausnahme: Die FPÖ wird immer untergriffig agieren und sich gleichzeitig darüber beschweren, dass das die anderen nicht so gut finden. Daraus leitet sie ihren Opfermythos ab. Die allermeisten anderen Politiker versuchen, sachlich zu diskutieren. Ich halte das für demokratische Reife. Man muss ja nach der Wahl wieder gut zusammenarbeiten. Das kann ich mit allen Parteien. Ich schließe nur eine Koalition mit der FPÖ aus, denn der geht es nur darum, Menschen abzuwerten und die Gesellschaft zu polarisieren.

Sie verraten keine Koalitionspräferenzen. Aber was, wenn sich mit ihrem Wunschpartner kein Zweier-­Bündnis ausgeht? Kommt eine Dreier-Variante oder suchen Sie sich lieber einen stärkeren Partner?

Wenn die Leute den Eindruck haben, ich sollte Wiener Bürgermeister bleiben, sollten sie mich wählen, damit man unabhängig von solchen Rechenbeispielen diese Entscheidung treffen kann.

Wenn die SPÖ über 40 Prozent kommt, ist es egal, wie schwach die anderen sind?

Nein, es geht darum, dass man dann möglichst starke inhaltliche Gemeinsamkeiten findet. Es geht um ein Wien, wo der soziale Zusammenhalt und die wirtschaftliche Stärke auch in Zukunft im Vordergrund stehen.