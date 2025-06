Neuauflage von Rot-Pink in Wien: Das steht im Regierungsprogramm

Ausgearbeitet werden soll ein „Wiener Integrationskodex“, in dem die Prinzipien des Zusammenlebens festgeschrieben werden. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass Integration auch „eingefordert“ werden müsse, heißt es in dem Koalitionspakt. Jährlich will man einen Integrationsbericht erstellen, der klare Indikatoren für die Integration festlegt und misst. Zudem sollen Deutschförderangebote ausgebaut und Projekte wie die „Community Kommunikatoren“ fortgesetzt werden. Vom Bund erwartet man sich eine Residenzpflicht für Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte.

Festgehalten wird unter der Überschrift „Gemeinsam gut leben“, dass Wien sich als „Menschenrechtsstadt“ versteht. Daher soll nicht nur am vor zehn Jahren eingerichteten Menschenrechtsbüro als „integraler Bestandteil der Stadtverwaltung“ festgehalten, sondern Menschenrechte als Querschnittsmaterie verankert werden, inklusive Schulung der Mitarbeiter. Weiter proklamiert wird Wien als „Regenbogenhauptstadt“ Österreichs, sichtbares Zeichen dafür bleibt die „Vienna Pride“ und die Regenbogenparade. Fortgesetzt wird der Kampf gegen Hasskriminalität, Antisemitismus und Rassismus. Vorantreiben will man die Gleichstellung von Mädchen und Frauen, dafür sollen etwa der 24-Stunden-Frauennotruf, der Verein Wiener Frauenhäuser und das Frauengesundheitszentrum FEM MED weitergeführt werden. Auch sollen Frauen gezielt am Arbeitsmarkt gefördert und der Schwerpunkt Gewaltschutz fortgesetzt werden.