ÖVP-Wien-Chef Karl Mahrer tritt zurück

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer tritt zurück. Der Ex-Polizist und Quereinsteiger zieht die Konsequenzen aus der Wahlniederlage vom Sonntag und beendet den Dienst in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse. Schon am Wahlabend hat sich abgezeichnet, dass sich sein Wunsch nach einem Wechsel in die Stadtregierung für ihn eher nicht erfüllen wird. Damit endet eine vergleichsweise kurze Polit-Karriere.

Begonnen hat Mahrers Laufbahn 1974 in der Sicherheitswacheabteilung Ottakring. Später wurde er Wiener Landespolizeikommandant, noch später Landespolizeivizepräsident. 2017 zog er dann als politischer Quereinsteiger für die ÖVP in den Nationalrat ein. Ex-ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz bezeichnete den damals 62-Jährigen nicht nur als Experten für Sicherheit, sondern auch als Signal an die Senioren.