Wien-Wahl: Die Spitzenkandidat:innen haben gewählt

Ihre Partei habe „alles gezeigt“ und sei mit viel Leidenschaft aufgetreten, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Judith Pühringer bei der Stimmabgabe in einer Schule im 17. Bezirk. Die Grünen würden jedenfalls am Abend den abgeschlossenen Wahlkampf feiern. ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mahrer gab zu Mittag mit einem „unheimlich guten Gefühl“ in der VHS Landstraße seine Stimme ab. Er spüre „echten Rückenwind“, und erwarte, dass die ÖVP stark genug wird, um in Wien wieder in einer „Feuerlöscher-Koalition“ mit der SPÖ wieder in Verantwortung zu kommen.

NEOS-Spitzenkandidatin Selma Arapović zur Wahl gab „ein Plus vor jeder Zahl“ als Ziel aus und zeigte sich zuversichtlich für eine Neuauflage der bisherigen Rot-pinken Koalition in Wien. Barbara Urbanic, Spitzenkandidatin der gemeinsamen Liste von KPÖ und LINKS, zeigte sich bei der Stimmabgabe „durchaus optimistisch“, dass diesmal ein Einzug in den Wiener Gemeinderat gelingen kann. Auch in den Bezirken erwartet sie einen Zuwachs an Mandaten, aktuell sind es 23 in 15 Bezirken. Heinz Christian Strache, Spitzenkandidat des Team HC Strache, äußerte keine großen Erwartungen in Bezug auf das Ergebnis. „Wir sind sicher Außenseiter, das hat man auch in der Medienberichterstattung gemerkt. So gesehen freu ich mich, wenn es eine Überraschung gibt.“