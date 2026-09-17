Mithu Sanyal im Interview: „Ich bin für ein AfD-Verbot“

Frau Sanyal, ist die Brandmauer gescheitert?

Ich habe lange mit mir gerungen, weil Parteiverbote in Demokratien immer schwierig sind. Aber inzwischen bin ich für ein AfD-Verbot. Auch weil sich so ein Verfahren über einen langen Zeitraum zieht und die AfD dann selbst versuchen müsste, sich an demokratische Werte zu halten, um ein Verbot möglichst unwahrscheinlich zu machen. Auch die Mitglieder müssten sich überlegen, ob sie wirklich hinter einer potenziell verfassungsfeindlichen Partei stehen. Wir wiederum müssten den Wählern zuhören. Doch das tun unsere Politiker nur, wenn es ihnen passt, also wenn es um Migration geht, während sie die Sorgen der über 30 Prozent der Deutschen mit Migrationshintergrund bei dieser Frage schlicht ignorieren. Aber was ist damit, dass 57 Prozent der Deutschen nicht bereit sind, das Land mit der Waffe zu verteidigen? Die Politik spiegelt das nicht wider. Dass der Glaube an die Politik gerade verloren geht, das haben auch die anderen Parteien mit verbockt.

Und wie konnten Friede und Pazifismus derart obsolet werden?

Pazifismus wird hier in Deutschland geradezu verunglimpft. Da schreiben Zeitungen schon mal über „Lumpenpazifismus“. Und das alles wird mit der Bedrohung durch Russland gerechtfertigt.

Mit den Angriffen auf dieInfrastruktur?

Genau, das ist die aktuellste Eskalation. Daraufhin hat Deutschland den russischen Botschafter einbestellt, wir schließen das russische Generalkonsulat in Bonn. Das sind ja drastische Maßnahmen. Trotzdem hat die Regierung keine öffentlich einsehbaren Beweise für die Beteiligung Russlands vorgelegt. Das finde ich problematisch, wenn es um eine potenziell so explosive Situation geht. In einer Demokratie müsste ja genau das öffentlich verhandelt werden. Stattdessen wird unablässig Pazifismus mit Passivität verwechselt. Pazifismus bedeutet nicht, die Hände in den Schoß zu legen und Autokraten machen zu lassen. Pazifismus ist das genaue Gegenteil davon: Er ist die radikale Überzeugung, dass alle Menschenleben gleich viel wert sind und dass man Kriege nur nachhaltig beenden kann, wenn man einen gerechten Frieden für alle Seiten erreicht. Aber das ist halt viel Arbeit, die nicht darin besteht, militärisch zu drohen, sondern erst einmal alle anderen Mittel auszuschöpfen. Doch Diplomatie und Verhandlungen kommen kaum mehr im öffentlichen Diskurs vor.

Aber die Sanktionen?

Die sind ein eigenes Thema. Wir denken immer, dass Sanktionen die gewaltfreie Art sind, Krieg zu führen. Es gibt aber eine sehr belastbare Studie darüber, dass durch Sanktionen sogar mehr Menschen als direkt durch Kriege getötet wurden. Durch Hunger zum Beispiel. Oder die Wirtschaftsblockade gegen Kuba, die dazu geführt hat, dass viele Medikamente nicht eingeführt werden können. Krankenhäuser haben nicht genug Strom, in Schulen und Universitäten kann kaum mehr unterrichtet werden ... Sanktionen können sinnvoll sein, aber sie müssen sehr vorsichtig eingesetzt werden und sehr klar in der Formulierung des Ziels sein. Und sie müssen die Bedingungen formulieren, unter denen sie wieder aufgehoben werden. Sonst motivieren wir ja niemanden, sein Verhalten zu ändern.