Picasso und Bacon in der Albertina: Gipfeltreffen der Giganten

Das kam so: Bacon, als Sohn englischer Eltern 1909 in Dublin geboren, floh vor der Gewalt des Vaters im Teenageralter erst nach London, dann nach Berlin und 1927 nach Paris. Als er dort in der Galerie Paul Rosenberg zum ersten Mal auf Arbeiten eines Spaniers namens Picasso traf, wusste er, dass er selbst Künstler werden müsse. Das dauerte. Er verdingte sich erst als Innenausstatter, bis er Anfang der 1930er-Jahre selbst zu malen begann.

Das Faszinosum Bacon erklärt Gleis durch dessen Entschlossenheit, Souveränität und Energie, die in der Ausstellung auf Picassos unglaubliche Innovationskraft treffen, die der sich bis ins hohe Alter bewahrt habe. „Wenn wir diese Werke einander gegenüberstellen, ist es, als würden sie miteinander ringen. Es entsteht eine Art Kräftemessen.“

Gegen Ende wendet sich das Gespräch der für Kulturbetriebe zusehends weniger erfreulichen Gegenwart zu. Was die Bedrohung durch Kunstdiebe anlangt – im Museum für angewandte Kunst (MAK) wurde im August ein wertvolles Collier geraubt, in Frankreich wurden wenige Tage später vier Renoirs gestohlen –, kann er beruhigen. Über die Jahre seien höchste Sicherheitsstandards etabliert worden, die regelmäßig evaluiert und nachgeschärft werden.