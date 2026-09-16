Bürgermeister Ludwig beerdigt den Wiener "Kultureuro"

"Wien ist eine der wichtigsten Kulturmetropolen der Welt", so Ludwig in dem Video. "Was unsere Stadt besonders macht, ist, dass Kultur für alle Menschen verfügbar ist, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten. Damit das auch so bleibt, ist völlig klar, dass die Wiener Kulturlandschaft in all ihrer Vielfalt auch künftig auf finanziell stabilen Beinen steht." Es habe zahlreiche Vorschläge und Ideen gegeben, wie die Kultur langfristig finanziell abgesichert werden könnte. "Eine unter mehreren Ideen" sei der sogenannte Kultureuro gewesen, der nun nicht kommen werde. "Aber: Wir werden gemeinsam neue Wege gehen müssen für die nachhaltige Absicherung der Kulturlandschaft in Wien", so Ludwig.

Am Dienstag hatte es ein Gespräch zwischen Vertretern der Stadt Wien und dem von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) geführten Kulturministerium gegeben - schließlich hätte die Einführung der neuen Steuer auch zahlreiche Bundesinstitutionen in Wien betroffen. Aus dem Ministerium hieß es am Mittwoch in einem Statement gegenüber der APA: "Die Finanzierung von Kunst und Kultur in der Bundeshauptstadt bleibt weiterhin eine wichtige Frage, die auch dem Kulturministerium am Herzen liegt. Eine nachhaltige und zukunftsfitte Finanzierung des umfassenden Wiener Kulturangebots ist auch in unserem Sinne. Die Tür für weitere Gespräche, wie dies für den Kulturstandort bewerkstelligt werden kann, steht offen."