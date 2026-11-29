417 Personen wurden im Vorjahr in Österreich neu mit HIV diagnostiziert. Es ist weiterhin eine chronische Erkrankung, auch wenn diese den "Schrecken der 1980er- und 1990er-Jahre" verloren hat und hierzulande bei frühzeitiger Behandlung kein Todesurteil mehr ist, erläuterte Hall. Eine HIV-Infektion, die gut behandelt ist, ist auch nicht ansteckend, räumte die Gynäkologin mit einem Stigma auf. Dennoch seien Menschen mit HIV von Vorurteilen und Nachteilen in ihrem Berufs- und Privatleben betroffen. Auch bei Gesundheitspersonal gebe es diesbezüglich noch Unwissenheit.

"Da braucht es Präventions- und Bildungsarbeit, aber auch niederschwelligen Zugang zu Test- und Beratungsangeboten", sagte die Vorsitzende der Aids Hilfe Wien. Prävention bedeute ebenso die Bereitstellung von Medikamenten und Kondomen. In Österreich sind in den Aids Hilfen jeden Tag drei kostenlose Kondome erhältlich. "Dass Verhütungsmittel immer noch keine Kassenleistung sind, das ist gesundheitspolitisch wirklich ein Skandal", sagte Hall.

Die HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) für Risikopersonen muss zudem von den Betroffenen vorfinanziert werden und wird nicht von allen Krankenkassen rückerstattet, kritisierte sie. Es sei im Sinne eines niederschwelligen Zugangs wichtig, "dass auch Versicherte der KFA endlich nicht mehr privat zahlen müssen für ihre PrEP - und andererseits, dass es diese Vorfinanzierung nicht mehr braucht", forderte Hall.

Seit April gibt es das "magnus*"-Ambulatorium für sexuelle Gesundheit im Aids-Hilfe-Wien-Haus am Mariahilfer Gürtel. Dort werden Diagnostik, Therapie, Prävention und psychologische Unterstützung bei sexuell übertragbaren Infektionen (sexually transmitted infections/STI) unter einem Dach angeboten. In dieser Form ist das einzigartig in Österreich, betonte Hall. Neben einer Online-Terminvergabe seien oft auch einfach "Walk-ins" möglich und wenn ein Test positiv ist, gibt es ein Rezept auf die E-Card und es ist kein zusätzlicher Hausarztbesuch notwendig.

Bisher gab es im "magnus*" insgesamt rund 12.000 Kontakte mit 7.900 Patienten - "ein bisschen mehr Männer als Frauen", berichtete Hall. Beim Alter liege der Median bei 30 Jahren. "Es kommen natürlich nach wie vor sehr viele Menschen zu uns zur STI-Testung. Rund 1.000 haben dann auch tatsächlich eine Behandlung gebraucht." Vor allem die Syphilis- und Gonorrhö-Zahlen steigen und der Andrang auf die Mpox-Impfung sei recht groß gewesen, erläuterte die Vorsitzende der Aids Hilfe Wien.

Weltweit sieht Hall einen Schwerpunkt zum Welt-Aids-Tag darin, "die erreichten Fortschritte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht zu gefährden". International sei die HIV-Prävention durch Sparmaßnahmen ziemlich unter Druck geraten. Das bedeute vor allem für Länder im globalen Süden, "dass es zu deutlich mehr Infektionen kommen wird und auch schon kommt. Wir haben 2025 weltweit 1,2 Millionen Menschen gehabt, die sich neu mit HIV infiziert haben, also da reden wir nicht von kleinen Zahlen", sagte Hall. Die Finanzierungskürzungen treffen sowohl die Therapie für schon Infizierte als auch Präventionsangebote, berichtete sie.

( S E R V I C E - Aids Hilfe Wien: https://aids.at/ - "magnus*": www.magnus.wien/ - "Radio Positiv"-Sendereihe der Aids Hilfe Wien auf Radio Orange 94.0: https://o94.at/de/sendereihe/586/radio_positiv )