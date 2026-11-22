Auf einem russischen Schiff im Marinestützpunkt im ostlibyschen Benghazi hat sich offiziellen Angaben zufolge eine Explosion ereignet. Auslöser sei ersten Ermittlungen zufolge vermutlich eine Drohne gewesen, teilte die Regierung im Osten des Landes mit. Das Schiff habe auf dem Rückweg nach Russland zum Auftanken in Benghazi angelegt. Nach Angaben aus Ärztekreisen gab es Verletzte. Eine Stellungnahme der russischen Behörden lag zunächst nicht vor.

von APA