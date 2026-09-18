Viktor Orbán: Comeback oder Untergang?

Orbán hat laut Politikexperten seinen Schock überwunden, verkündete das Ende der „Schonzeit“ für die TISZA-Regierung und greift nach allen Mitteln, um seine Popularität aufzupolieren. Jüngst griff er im Fidesz-nahen Sender Hír-TV das NVVH an, indem er es mit der berüchtigten ungarischen kommunistischen Geheimpolizei ÁVH verglich. Orbán drohte zudem allen Mitarbeitern des Amtes und erklärte unmissverständlich: Ein jeder, der dort arbeite, Entscheidungen treffe oder an Verfahren teilnehme, werde sich nach der „Wiederherstellung des Rechtsstaates“ – also der Rückkehr von Fidesz an die Macht – einer finanziellen und rechtlichen Verantwortung nicht entziehen können.

Zugleich kündigte Orbán an, dass alle Beschäftigten der Behörde erfasst und deren Namen öffentlich gemacht würden. Er selbst wolle nach eigener Aussage den Fehdehandschuh aufnehmen und gegen die „neuen Kommunisten“ kämpfen. Dabei setzt er darauf, dass Magyar früher oder später an den hohen Erwartungen der Bevölkerung und unerfüllten Wahlversprechen scheitern könnte.

Regierungschef Magyar kritisierte Orbán nach dessen Drohung gegen das NVVH: „Meine Botschaft an die Mafia lautet: Wir weichen nicht zurück.“ Laut dem Premier könnten diese Orbán-Äußerungen den Tatbestand der Gewalt gegen Amtsträger erfüllen und nach dem ungarischen Strafgesetz mit einer Strafe von einem bis fünf Jahren geahndet werden. Da Orbán sein Parlamentsmandat aufgegeben hatte, besitzt er keine Immunität mehr. NVVH-Chefin Anna Unger stellte ihrerseits rechtliche Schritte gegen Orbán in Aussicht, um die Mitarbeiter des Amtes vor politischer Einschüchterung zu schützen.