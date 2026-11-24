"Mariana de Austria" war die letzte spanische Königin aus dem Hause der österreichischen Habsburger, die im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien regierten. In der spanischen Geschichtsschreibung ist diese Epoche als Epoche der "Casa de Austria" geläufig.

Ein geplantes Treffen mit Spaniens Premier Pedro Sánchez (PSOE) wurde indes von spanischer Seite abgesagt. Der sozialistische Ministerpräsident befindet sich aktuell im Wahlkampfmodus. In Spanien finden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die konservative Partido Popular (PP) unter Alberto Núñez Feijóo liegt in den meisten Umfragen vorne. Gleichzeitig erlebt die rechtsextreme Vox einen Aufschwung. Da die PP mit Vox koalieren oder die Duldung einer Minderheitsregierung vereinbaren könnte, erscheint ein Rechtsruck in Spanien möglich. Gesichert ist der Regierungswechsel allerdings noch nicht. Der Besuch Van der Bellens in Madrid wird aus diplomatischer Rücksicht auf den spanischen Wahlkampf eher diskret verlaufen. So ist keine allgemeine Pressekonferenz geplant.

Am Donnerstag stehen vor allem wirtschaftliche Beziehungen und mögliche Investitionen spanischer und österreichischer Unternehmen im jeweils anderen Land im Mittelpunkt. Van der Bellen nimmt an einem österreichisch-spanischen Wirtschaftsforum teil und besichtigt in Seseña im Süden Madrids die Photovoltaikanlage des österreichischen Energiekonzerns Verbund. Am Freitag ist vor seiner Rückreise ein Besuch im Satellitenzentrum der Europäischen Union in Torrejón de Ardoz in der Nähe der spanischen Hauptstadt geplant.