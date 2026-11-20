Das Außenministerium unter Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wies die Darstellung der russischen Botschaft zurück. Luftschläge gegen zivile Ziele, die diplomatische Missionen und ihr Personal gefährdeten, seien "vollkommen inakzeptabel" und verstießen gegen das Völkerrecht. Auch "Evakuierungsempfehlungen" würden Russland nicht von dessen Einhaltung entbinden. Die Verantwortung für die Folgen russischer Luftangriffe liege "allein beim russischen Aggressor", hieß es in einem Statement. Dies sei auch dem russischen Botschafter bei seiner Einbestellung ins Außenministerium "unmissverständlich klar gemacht" worden.isinger (NEOS) wies die Darstellung der russischen Botschaft zurück. Luftschläge gegen zivile Ziele, die diplomatische Missionen und ihr Personal gefährdeten, seien "vollkommen inakzeptabel" und verstießen gegen das Völkerrecht. Auch "Evakuierungsempfehlungen" würden Russland nicht von dessen Einhaltung entbinden. Die Verantwortung für die Folgen russischer Luftangriffe liege "allein beim russischen Aggressor", hieß es in einem Statement. Dies sei auch dem russischen Botschafter bei seiner Einbestellung ins Außenministerium "unmissverständlich klar gemacht" worden.

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich am Freitag zu Wort und verurteilte die Luftangriffe scharf. "Putins Regime setzt bewusst das Leben von Zivilistinnen und Zivilisten aufs Spiel und macht auch vor diplomatischen Einrichtungen keinen Halt", erklärte er in einer Videobotschaft auf der Plattform X. Russlands Präsident Wladimir Putin könne "diesen Krieg und diesen Terror gegen die Menschen in der Ukraine sofort beenden". Europa müsse "geeint und stark für den Frieden auftreten", so Van der Bellen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich bereits am Donnerstag "schockiert".

Auch international löste der Vorfall Reaktionen aus. Nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine beantragte Frankreich eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot verwies auf getötete Zivilisten sowie Schäden an den Botschaften Österreichs und der Niederlande in Kiew. "Das sind Verbrechen", schrieb er auf X. Frankreich verurteile die Angriffe mit größter Entschiedenheit.

Über das Ausmaß der Schäden berichtete am Freitag der Geschäftsträger der österreichischen Botschaft in Kiew, Daniel Röthlin, im Ö1-"Morgenjournal". Demnach wurden mehrere Fenster sowie drei Fahrzeuge beschädigt. Die Mitarbeiter hätten sich unmittelbar nach der Explosion in den Schutzraum begeben. Eine Verlegung der Botschaft, etwa in die weiter westlich gelegene Stadt Lwiw (Lemberg), sei derzeit nicht geplant.