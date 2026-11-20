Der Zugriff hatte sich laut Ministerium zeitgleich zur weltweiten Microsoft-Störung ereignet. Bemerkt habe man diesen am 13. November. Er sei "umgehend" unterbunden worden, hieß es. Gemeinsam mit einem externen Dienstleister habe man sofort Maßnahmen ergriffen, um weitere Zugriffe zu verhindern. Der Vorfall sei gemäß den gesetzlichen Vorgaben dem Bundesamt für Cybersicherheit und der Datenschutzbehörde gemeldet worden.

Wie die Prüfung des Expertenteams ergab, wurden Datensätze eingesehen, in denen Namen und dienstliche Kontaktdaten von Mitarbeitenden der BMEIA-Zentrale sowie an den Vertretungsbehörden im Ausland gelistet waren. Darüber hinaus seien von dem Vorfall keine personenbezogenen Daten von Bürgerinnen und Bürgern betroffen gewesen.

Man nehme den Vorfall "sehr ernst", betonte das Außenministerium. Die Integrität der Infrastruktur habe höchste Priorität. Die Systeme würden strengen Sicherheitsvorgaben und einem kontinuierlichen Monitoring unterliegen, hieß es. Der Vorfall sei zudem zum Anlass genommen worden, zusätzliche technische Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.

Das Außenministerium war wiederholt von Cyberangriffen betroffen. Zu Jahresbeginn 2020 gab es eine schwerwiegende Cyberattacke, die sich damals bis in den Februar gezogen hatte. Im April 2022 kam es zu Cyberangriffen mit Phishing-E-Mails.