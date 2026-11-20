Parolen wie "Ganz Wien hasst die Polizei" wurden nach den ersten Festnahmen immer häufiger. "Ihr seid nicht allein", schrien einige der Teilnehmer.

Der Jugendstreik steht unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege". Gefordert wurde mehr Geld für Bildung und weniger Geld für die Aufrüstung. Aber auch "Free Palestine" und "Uni Wien free Palestine" war vermehrt zu hören. Der Organisator des Jugendstreiks ist "Unistreikt!".

Bereits im Vorfeld rief ein breites Bündnis aus Studierenden- und Jugendorganisationen und NGOs zum internationalen Jugendprotesttag am Freitag europaweit zu Protesten und Streiks auf. Gefordert wird eine Verbesserung der Lebensbedingungen für junge Menschen, unter anderem mehr Geld für Bildung und weniger Geld für die Aufrüstung. Beteiligt sind Organisationen wie Attac, Fridays for Future und die ÖH.

In Österreich wird am Freitag in 14 Städten protestiert. Um 15 Uhr findet heute auch noch ein weiterer Demozug in Wien statt, organisiert von "StopReArmEurope". Es werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet, hieß es von Attac Austria.