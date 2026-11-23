Auch die vorige Woche veröffentlichte EU-Herbst-Wirtschaftsprognose erwartet sinkende Budgetdefizitwerte für Österreich. Diese sollen von 4,1 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) im Jahr 2025 auf 4,0 Prozent im Jahr 2026 und auf 3,6 Prozent in den Jahren 2027 und 2028 sinken. Grund für die Eröffnung des Defizitverfahrens war, dass Österreich mit seinem Budgetdefizit von 4,7 Prozent des BIP 2024 und geplanten 4,5 Prozent im Vorjahr klar über der erlaubten Grenze von 3 Prozent der Wirtschaftsleistung der sogenannten Maastricht-Kriterien der EU lag. Die EU-Finanzminister hatten das Verfahren auf Empfehlung der EU-Kommission im Juli 2025 gestartet. Geplant ist, dass Österreich bis Ende 2028 wieder herauskommt.