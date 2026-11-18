Die EU-Forschungsprogramme sind immer mehrjährig. Die im internationalen Wettbewerb vergebenen Mittel werden am Ende der Laufzeit bei 77,4 Mrd. Euro liegen. Die Horizon-Europe-Gelder sind laut Angaben der österreichischen Kontaktstelle für die EU-Programme, der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), mit Stand Ende September zu fast 85 Prozent ausgeschöpft.

Österreich verzeichnet demnach bisher insgesamt 4.283 Beteiligungen. Bei rund jedem zehnten Horizon-Projekt gibt es zumindest einen heimischen Teilnehmer. Die so ins Land geholten Mittel entsprechen 3,2 Prozent der bis dato insgesamt zuerkannten Gelder. Bei einem Anteil von 2,5 Prozent Österreichs am EU-Budget gehört man zu jenen Ländern, die im internationalen Vergleich überproportional stark von "Horizon Europe" profitieren.

Auf die meisten Projektbeteiligungen kommen die heimischen Hochschulen mit 1.490 - das entspricht etwas mehr als einem Drittel der Forschungsvorhaben mit Austro-Anteilen. Unternehmen konnten sich bisher an 1.255 Projekten beteiligen. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen kommen laut Auswertung auf 1.124 Beteiligungen.

Stark überdurchschnittlich schneiden die Forschenden aus heimischen Institutionen auf einem der am härtesten umkämpften Gebiete der europäischen Forschungslandschaft ab - den Programmen des Europäischen Forschungsrates (ERC). Hier rittern Wissenschafter um sehr hoch dotierte Förderpreise (ERC-Grants) im Bereich der Grundlagenforschung. Insgesamt vier Prozent der ERC-Mittel gingen seit Beginn des aktuellen EU-Forschungsrahmenprogramms nach Österreich. Das entspricht knapp 494 Mio. Euro alleine aus diesem Topf. Mit Anteilen knapp unter vier Prozent am europäischen Gesamtkuchen ist Österreich u.a. auch in den Bereichen "Klima, Energie und Mobilität" sowie "Digital, Industrie und Weltraum" überdurchschnittlich erfolgreich unterwegs.

Angesichts der Tatsache, dass die heimische Forschungsgemeinde über die EU-Programme relativ viel Geld einzuwerben vermag, sprachen sich kürzlich auch viele Institutionen für ein hoch dotiertes nächstes Rahmenprogramm (2028 bis 2034) aus. Angesichts des aktuellen Entwurfs der EU-Kommission in der Höhe von knapp 168 Mrd. Euro verwiesen etwa der Forschungsrat (FORWIT) oder die Akademie der Wissenschaften (ÖAW) auf deutlich höhere Zahlen von um die 200 Milliarden, von denen zu einem früheren Zeitpunkt noch die Rede war.

(S E R V I C E - Informationen zu "Horizon Europe": https://www.ffg.at/en/Europe/HorizonEurope , EU-Performance Monitor der FFG: https://eupm.ffg.at )