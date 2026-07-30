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USA greifen erstmals seit fast einer Woche Iran an

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Trump hatte Iran vorab mit "Prügel" gedroht
©APA/APA/AFP/SAUL LOEB
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Erstmals seit fast einer Woche hat die US-Armee nach eigenen Angaben wieder Ziele im Iran angegriffen. Damit solle eine "kraftvolle" Antwort auf iranische Angriffsversuche auf US-Stützpunkte in der Region gegeben werden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom am Mittwoch (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump mit "harten" Vergeltungsangriffen auf den Iran gedroht.

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"Die Angriffe sind eine kraftvolle Reaktion auf die gestrigen iranischen Angriffsversuche auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte", erklärte Centcom. Das Regionalkommando hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass der Iran einen "Überraschungsangriff" auf US-Streitkräfte in der Region versucht habe. Dieser sei aber abgewehrt worden.

US-Präsident Trump drohte wegen der neuen iranischen Angriffe mit einer "harten" Reaktion, wie der Sender Fox News berichtete. Ein Journalist des Senders zitierte den Präsidenten am Mittwoch mit den Worten: "Wir werden sie hart treffen. Sie werden Prügel beziehen." Trump habe zudem gedroht: "Wir werden sie verdammt windelweich prügeln."

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