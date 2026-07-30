USA greifen erstmals seit fast einer Woche Iran an

"Die Angriffe sind eine kraftvolle Reaktion auf die gestrigen iranischen Angriffsversuche auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte", erklärte Centcom. Das Regionalkommando hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass der Iran einen "Überraschungsangriff" auf US-Streitkräfte in der Region versucht habe. Dieser sei aber abgewehrt worden.

US-Präsident Trump drohte wegen der neuen iranischen Angriffe mit einer "harten" Reaktion, wie der Sender Fox News berichtete. Ein Journalist des Senders zitierte den Präsidenten am Mittwoch mit den Worten: "Wir werden sie hart treffen. Sie werden Prügel beziehen." Trump habe zudem gedroht: "Wir werden sie verdammt windelweich prügeln."