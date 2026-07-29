ABO

US-Angriffe gemeinsam mit Saudi-Arabien auf Ziele im Irak

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
"Mit dem Iran verbündete Terroristen" im Visier
©APA/APA/AFP/Archiv/-
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die USA und Saudi-Arabien haben gemeinsame Angriffe auf Ziele im Irak ausgeführt. Diese hätten sich gegen "mit dem Iran verbündete Terroristen" gerichtet, erklärte Dienstagabend das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM. Die Milizen hätten in den vergangenen Tagen mehr als zwei Dutzend Drohnenangriffe ausgeführt. Die Milizen im Irak seien von den iranischen Revolutionsgarden "angewiesen" worden, "US-Streitkräfte und die saudische Energieinfrastruktur anzugreifen".

von

"Die Revolutionsgarden und ihre terroristischen Stellvertreter müssen diese Angriffe einstellen, um weitere militärische Reaktionen der USA zu vermeiden." Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, es habe zusammen mit den USA "dem Iran loyale terroristische Milizen" im Irak angegriffen. Dabei habe es sich um "Selbstverteidigung" gehandelt.

Einige Stunden zuvor hatte das Ministerium erklärt, "mit dem Iran in Verbindung stehende Milizen" hätten erneut vom Irak aus Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien geflogen. Die Drohnen seien abgefangen worden.

This screen grab made on July 22, 2026 from handout video footage released by the US Central Command (CENTCOM) on July 21, 2026 shows US forces launching what the military says are precision strikes targeting Iranian military capabilities for the eleventh consecutive night. Fresh US strikes triggered air defences in Tehran on July 22 after President Donald Trump warned he was "not finished" with a war with Iran that has already cost his nation $37.5 billion. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / THIS PICTURE WAS BLURRED AT SOURCE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND (CENTCOM)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
CENTCOM: "Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen"
Politik
US-Militär fängt iranische Raketen in Nahost ab
US-Präsident würdigt Graham als "wahres amerikanisches Original"
Politik
Trauerfeier für US-Senator Graham
Selenskyj sprach von einem "guten Treffen" mit Trump
Politik
Ukrainischer Präsident Selenskyj im Weißen Haus
Anhaltende Trauer in Berlin
Politik
Nach CSD-Anschlag in Berlin Bekennervideo auf Handy gefunden
Gouverneur: 390 Drohnen gegen Moskau
Politik
Drohnen treffen Wohnhaus und Recyclinganlage bei Moskau
US-Präsident Donald Trump
Politik
Trump sieht gute Chance für Gesprächslösung mit Iran
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER