US-Angriffe gemeinsam mit Saudi-Arabien auf Ziele im Irak

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"Die Revolutionsgarden und ihre terroristischen Stellvertreter müssen diese Angriffe einstellen, um weitere militärische Reaktionen der USA zu vermeiden." Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, es habe zusammen mit den USA "dem Iran loyale terroristische Milizen" im Irak angegriffen. Dabei habe es sich um "Selbstverteidigung" gehandelt.
Einige Stunden zuvor hatte das Ministerium erklärt, "mit dem Iran in Verbindung stehende Milizen" hätten erneut vom Irak aus Drohnenangriffe auf Saudi-Arabien geflogen. Die Drohnen seien abgefangen worden.
This screen grab made on July 22, 2026 from handout video footage released by the US Central Command (CENTCOM) on July 21, 2026 shows US forces launching what the military says are precision strikes targeting Iranian military capabilities for the eleventh consecutive night. Fresh US strikes triggered air defences in Tehran on July 22 after President Donald Trump warned he was "not finished" with a war with Iran that has already cost his nation $37.5 billion. (Photo by US Central Command (CENTCOM) / AFP) / THIS PICTURE WAS BLURRED AT SOURCE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND (CENTCOM)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS