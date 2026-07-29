UNO-Sicherheitsrat: Erste Abstimmung über Guterres-Nachfolge

Im Rennen sind unter anderem die frühere linksgerichtete chilenische Präsidentin Michelle Bachelet und der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der Argentinier Rafael Grossi, der als Vertrauter von Argentiniens Präsidenten Javier Milei gilt. Uganda hat kurzfristig den früheren Präsidentschaftskandidaten Olara Otunnu nachnominiert. Beobachter sehen die UNO im 81. Jahr ihrer Gründung vor ihrer größten Bewährungsprobe - unter anderem, weil die USA unter Präsident Donald Trump massiv Finanzmittel gestrichen haben.