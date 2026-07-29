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UNO-Sicherheitsrat: Erste Abstimmung über Guterres-Nachfolge

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Nachfolge von UNO-Generalsekretär Guterres gesucht
©APA/APA/AFP/LOUAI BESHARA
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Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beginnt am Donnerstag der mehrstufige Auswahlprozess für den Posten des UNO-Generalsekretärs. Vier Frauen und drei Männer bewerben sich um die Nachfolge des Portugiesen António Guterres, der den Spitzenposten nach zehn Jahren abgibt. Die Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat erfolgen geheim und traditionell in mehreren Runden. Vetomächte wie die USA, China und Russland können Bewerber blockieren.

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Im Rennen sind unter anderem die frühere linksgerichtete chilenische Präsidentin Michelle Bachelet und der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der Argentinier Rafael Grossi, der als Vertrauter von Argentiniens Präsidenten Javier Milei gilt. Uganda hat kurzfristig den früheren Präsidentschaftskandidaten Olara Otunnu nachnominiert. Beobachter sehen die UNO im 81. Jahr ihrer Gründung vor ihrer größten Bewährungsprobe - unter anderem, weil die USA unter Präsident Donald Trump massiv Finanzmittel gestrichen haben.

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