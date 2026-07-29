ABO

Selenskyj befürchtet "massiven" Luftangriff

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Selenskyj drängt auf Unterstützung bei Luftraumverteidigung
©APA/APA/dpa/Jens Büttner
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem drohenden "massiven" russischen Luftangriff in der Nacht auf Donnerstag gewarnt. "Die Russen haben vor einigen Tagen einen massiven Angriff vorbereitet, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff heute Nacht ausgeführt wird", schrieb Selenskyj am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst X. Er rief die Bevölkerung im ganzen Land auf, auf einen möglichen Luftalarm zu achten.

von

Selenskyj rief zudem die USA und weitere westliche Verbündete der Ukraine dazu auf, Patriot-Luftabwehrraketen zu liefern. Kiew benötigt diese zur Abwehr von russischen Angriffen mit ballistischen Raketen. Am Dienstag hatte Selenskyj in Washington mit US-Präsident Donald Trump über das Patriot-Abwehrsystem gesprochen.

Indes stürzte ein für die Luftraumverteidigung wertvoller westlicher F-16-Kampfjet ab. Die Maschine sei abgestürzt, als sie feindliche Flugobjekte abfing, teilte die ukrainische Luftwaffe am Mittwochabend mit. "Vorläufigen Informationen nach gab es eine Notfallsituation an Bord, der Pilot musste sich per Schleudersitz retten", heißt es in der Mitteilung. Der Pilot ist demnach wohlauf, am Boden gab es keine Schäden und Opfer.

Die Ukraine hat nach langem Werben bei westlichen Partnern 2024 die ersten Kampfjets des Typs F-16 erhalten. Die Flugzeuge werden vor allem bei der Abwehr russischer Drohnen- und Raketenangriffe eingesetzt. Mehrere Maschinen sind bei den riskanten Manövern bereits abgestürzt, die erste kurz nach Beginn der Lieferungen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Sondergesandter Witkoff war seit Kriegsbeginn noch nicht in Kiew
Politik
Selenskyj stellt Besuch von Witkoff in Kiew in Aussicht
Die Angriffe hinterließen enorme Schäden
Politik
Tote bei US-Angriffen mit Saudi-Arabien im Irak
Wildberries ist wiederholt Ziel von ukrainischen Angriffen
Politik
Neuer ukrainischer Angriff auf Online-Händler Wildberries
++ ARCHIVBILD ++ Die USA haben den ersten Wettlauf ins All gewonnen
Technik
US-Regierung will Raumfahrtsektor von Umweltvorschriften befreien
CENTCOM: "Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen"
Politik
US-Militär fängt iranische Raketen in Nahost ab
Selenskyj sprach von einem "guten Treffen" mit Trump
Politik
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER