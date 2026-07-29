US-Militär fängt iranische Raketen in Nahost ab

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Laut CENTCOM feuerten die iranischen Revolutionsgarden die Raketen am Dienstag trotz der vorerst eingestellten US-Angriffe ab. US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe im Iran nach eigenen Angaben gestoppt, um laufenden Verhandlungen mit Teheran eine weitere Chance zu geben. "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit dem Iran", sagte er "Axios". Zuvor hatte das US-Militär fast zwei Wochen lang jede Nacht Ziele im Iran angegriffen.
Grund für den plötzlichen Angriffsstopp könnte aber auch etwas anderes sein: Nach Informationen des Fernsehsenders CNN hatten sich US-Vizepräsident JD Vance und Generalstabschef Dan Caine besorgt über eine Eskalation des Konflikts gezeigt. Unter anderem habe Caine auf schwindende Munitionsreserven der USA hingewiesen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der "New York Times" zufolge geht es dabei vor allem um Luftabwehr-Munition wie Patriot-Raketen.
This US Navy handout photo released by US Central Command public affairs on March 8, 2025 shows Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Thomas Hudner (DDG 116) firing a Tomahawk land attack missile, while underway, in support of Operation Epic Fury on March 5, 2026. The US-Israeli bombing campaign unleashed on February 28 has provoked Iranian retaliation against US allies across the region, with President Donald Trump saying on March 6 that only "unconditional" Iranian surrender would end the war. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US NAVY PHOTO VIA US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS