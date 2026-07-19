ABO

Ukraine: Fünf Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Ukraine hat Russland einen Angriff auf ein Schiff aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau und die Tötung von mindestens fünf Besatzungsmitgliedern vorgeworfen. Der Getreide-Frachter sei mit Marschflugkörpern in der Schwarzmeer-Region Odessa beschossen worden. Fünf Crew-Mitglieder würden noch vermisst, teilten die Seestreitkräfte mit.

von

Das Schiff habe sich in der Kampfzone aufgehalten, hieß es. Es habe keine militärische Gefahr dargestellt. Es handle sich um einen Terrorakt gegen die zivile Schifffahrt und einen Verstoß gegen das internationale Recht. An Bord sei ein Brand ausgebrochen, in dessen Folge mindestens fünf Mannschaftsmitglieder gestorben seien.

Das Schicksal von fünf weiteren Besatzungsmitgliedern sei unklar. Die Suche nach ihnen laufe. Acht Crew-Mitglieder seien in ein Krankenhaus der Hafenstadt Odessa gebracht worden.

In der Schwarzmeer-Region herrscht ein von Kiew selbst so bezeichneter Seekrieg. Dort gibt es schwere Gefechte zwischen den Kriegsparteien. Russland greift den Hafen in der Region Odessa fast täglich an. Unklar war, wieso in der umkämpften Region überhaupt ein ziviles Schiff unterwegs war.

Russland wirft der Ukraine vor, sich unter dem Deckmantel ziviler Schiffe Waffen und Rüstungsgüter für den Abwehrkampf im russischen Angriffskrieg liefern zu lassen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das US-Regionalkommando CENTCOM teilte Bilder eines Angriffs
Politik
USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golf-Region
Der Angriff richtete große Schäden an
Politik
Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew
Gaza ist vom Krieg schwer gezeichnet
Politik
Elf Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
Iran setzt laut Vizeaußenminister US-Rahmenabkommen aus (Archivbild)
Politik
USA und Iran schwören einander Rache - neue US-Angriffe
++ ARCHIVBILD ++ Ungarns Staatspräsident machte den Weg zur eigenen Absetzung frei
Politik
Ungarischer Präsident macht Weg zu eigener Absetzung frei
Schäden in Russland und der Ukraine
Politik
Mehrere Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER