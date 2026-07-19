Ukraine: Fünf Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff

Das Schiff habe sich in der Kampfzone aufgehalten, hieß es. Es habe keine militärische Gefahr dargestellt. Es handle sich um einen Terrorakt gegen die zivile Schifffahrt und einen Verstoß gegen das internationale Recht. An Bord sei ein Brand ausgebrochen, in dessen Folge mindestens fünf Mannschaftsmitglieder gestorben seien.

Das Schicksal von fünf weiteren Besatzungsmitgliedern sei unklar. Die Suche nach ihnen laufe. Acht Crew-Mitglieder seien in ein Krankenhaus der Hafenstadt Odessa gebracht worden.

In der Schwarzmeer-Region herrscht ein von Kiew selbst so bezeichneter Seekrieg. Dort gibt es schwere Gefechte zwischen den Kriegsparteien. Russland greift den Hafen in der Region Odessa fast täglich an. Unklar war, wieso in der umkämpften Region überhaupt ein ziviles Schiff unterwegs war.

Russland wirft der Ukraine vor, sich unter dem Deckmantel ziviler Schiffe Waffen und Rüstungsgüter für den Abwehrkampf im russischen Angriffskrieg liefern zu lassen.