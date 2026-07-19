Ungarn: Schach-Star Judit Polgár soll Präsidentin werden

Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für "Talent und Beharrlichkeit", so Magyar weiter. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier.

Das Parlament hat 30 Tage Zeit, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Solange soll Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer interimistisch die Amtsgeschäfte des Staatsoberhauptes übernehmen. Darüber wird die außerordentliche Parlamentssitzung am Montag entscheiden.