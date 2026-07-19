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Ungarn: Schach-Star Judit Polgár soll Präsidentin werden

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Judit Polgár mischte die Schachwelt auf
©APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/DIA DIPASUPIL
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Der ungarische Premier Péter Magyar will nach der Amtsenthebung von Staatspräsident Tamás Sulyok die ungarische Schacholympiasiegerin Judit Polgár am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen. Das gab Magyar am Sonntag auf Facebook bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polgár, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.

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Der Name Judit Polgár stünde seit Jahrzehnten für "Talent und Beharrlichkeit", so Magyar weiter. Als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Schachs hätte sie 26 Jahre lang ununterbrochen die Weltrangliste der Frauen angeführt, lobte der Premier.

Das Parlament hat 30 Tage Zeit, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Solange soll Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer interimistisch die Amtsgeschäfte des Staatsoberhauptes übernehmen. Darüber wird die außerordentliche Parlamentssitzung am Montag entscheiden.

PARK CITY, UTAH - JANUARY 27: Judit Polgár attends the "Queen Of Chess" Premiere during the 2026 Sundance Film Festival at Eccles Center Theater on January 27, 2026 in Park City, Utah. Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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