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Burnham wird zum britischen Premierminister ernannt

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Neuer Labour-Chef Andy Burnham zieht in Downing Street 10 ein
©APA/APA/AFP/TOBY SHEPHEARD
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Andy Burnham wird an diesem Montag zum britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebente Premier binnen zehn Jahren.

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Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni infolge mehrerer politischer Fehlschläge seinen Rücktritt angekündigt hatte. Am Freitag war Burnham offiziell zum Vorsitzenden der Regierungspartei Labour ernannt worden.

Andy Burnham waves as he leaves Labour’s 'Special Conference' where he was confirmed as the Labour Party's new leader and the country's next prime minister, in central London on July 17, 2026. (Photo by Toby Shepheard / AFP)

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