Iran griff zwei US-Militärbasen in Kuwait an

Die USA hatten den Iran zuletzt wiederholt mit Angriffen überzogen. Der Iran attackierte seinerseits US-Ziele in mehreren Golf-Staaten, wo die USA militärische Stützpunkte unterhalten. Nach dem Tod zweier US-Soldaten infolge iranischen Beschusses und nächtelanger US-Bombardements im Iran haben sich beide Seiten Rache geschworen.

Das US-Militär griff in der Nacht auf Sonntag - der achten Nacht in Folge - Ziele im Iran an, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando CENTCOM mit. Sie zielten auch darauf ab, die iranischen Revolutionsgarden, die zuvor Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, "schnell zu bestrafen".