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Iran griff zwei US-Militärbasen in Kuwait an

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Immer wieder Gefechtsrauch am kuwaitischen Himmel
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Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben zwei US-Militärstützpunkte in Kuwait mit Drohnen angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf die jüngsten US-Attacken auf Ziele in der Islamischen Republik, erklärten die Streitkräfte am Sonntag laut dem staatlichen Rundfunk. Demnach griffen sie ein Munitionslager der US-Armee im Wüstenlager Udairi (Camp Buehring) und Radarsysteme auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem an.

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Die USA hatten den Iran zuletzt wiederholt mit Angriffen überzogen. Der Iran attackierte seinerseits US-Ziele in mehreren Golf-Staaten, wo die USA militärische Stützpunkte unterhalten. Nach dem Tod zweier US-Soldaten infolge iranischen Beschusses und nächtelanger US-Bombardements im Iran haben sich beide Seiten Rache geschworen.

Das US-Militär griff in der Nacht auf Sonntag - der achten Nacht in Folge - Ziele im Iran an, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando CENTCOM mit. Sie zielten auch darauf ab, die iranischen Revolutionsgarden, die zuvor Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, "schnell zu bestrafen".

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