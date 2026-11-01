Ukraine attackierte Industriekomplex bei Moskau mit Drohnen

Ukrainische Medien berichteten von einem Angriff auf die Ölraffinerie Kstowo. Diese sei "eine der größten Ölraffinerien Russlands, die Kraftstoffe und Schmierstoffe produziert". Am Freitag hatte Moskau erklärt, die Ukraine habe ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien nach einer mehrtägigen "Pause" wieder aufgenommen.

Als Reaktion auf die russischen Angriffe hat die ukrainische Armee immer wieder Attacken auf die russische Energieinfrastruktur ausgeführt, um die kriegswichtigen Öl- und Gaseinnahmen des Kremls zu schmälern. In den vergangenen Tagen hatten die ukrainischen Truppen diese Angriffe aber ausgesetzt. Zuvor hatte der im Wahlkampf stehende US-Präsident Donald Trump Kiew scharf für die Angriffe kritisiert, weil er sie für die steigenden Energiepreise weltweit und in den USA verantwortlich machte.

Nach Attacken auf die ukrainische Energieinfrastruktur sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj Hunderttausende Haushalte ohne Strom. Die Angriffe in der Nacht auf Sonntag hätten vier Regionen des Landes getroffen, teilte Selenskyj auf Telegram mit. "Die Intensität der Angriffe ist sehr hoch, und Russland versucht, den Mangel an Abfangraketen für ballistische Raketen maximal auszunutzen", erklärte Selenskyj.