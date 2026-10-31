Stichwahl um Präsidentenamt in Bulgarien

Die Wahl in dem Land an der Ostflanke der NATO wird vom Ukrainekrieg überschattet. Das Schwarze Meer, an das Bulgarien grenzt, wird wegen Drohnenangriffen auf Handelsschiffe immer mehr zum Kriegsschauplatz. Zudem wurden Antennen von Starlink in Brand gesetzt, dessen Netz Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im russischen Angriffskrieg ist.

Bei der Stichwahl dürfte entschieden werden, ob Sofia stärker auf eine klare westliche Ausrichtung setzt, wie sie Gjurow erwarten lässt, oder ob Jotowa die zurückhaltende Linie von Regierungschef Rumen Radew im Präsidialamt weiter fortsetzt.