Stichwahl in Bulgarien: Wie Jotowa und Gjurow zu Russland stehen

Bei der Stichwahl in Bulgarien stehen sich zwei Kandidaten gegenüber, die beide einen proeuropäischen Kurs vertreten, beim Umgang mit Russland aber deutlich auseinanderliegen. Amtsinhaberin Iliana Jotowa setzt im Ukraine-Krieg auf Verhandlungen. In einer Fernsehdebatte sagte sie, Frieden könne nur auf diesem Weg kommen, und schlug ein Sicherheitstreffen aller sechs Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres vor, die ein Stillhalteabkommen unterzeichnen sollen. Beobachterinnen und Beobachter erwarten, dass sie sich wie ihr Vorgänger Rumen Radew für bessere Beziehungen zu Moskau und ein Ende der Sanktionen einsetzt.

Herausforderer Andrej Gjurow wirft der Regierung dagegen vor, Russland nicht klar als Aggressor zu benennen. Wer keine Position habe und nicht mit am Tisch sitze, lande in Wahrheit auf der Speisekarte, sagte er sinngemäß in der Debatte. Zu Drohnenangriffen auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer, bei denen mehrere Seeleute ums Leben kamen oder vermisst werden, blieben beide vage, was eine mögliche russische Beteiligung betrifft.