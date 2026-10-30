Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

von
Er sprach von Risiken für die öffentliche Ordnung und der Gefahr von Sachbeschädigungen an Geschäften. Die Behörden rechnen nach seinen Angaben wieder mit Hunderttausenden Teilnehmern. Am vergangenen Wochenende waren 70.000 Beamte gegen Randalierer und Plünderer im Einsatz.
Den seit Wochen für eine bessere Ausstattung von Schulen demonstrierenden jungen Leuten in Frankreich haben sich seit Mitte Oktober weitere Gruppen angeschlossen, unter anderem um gegen hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Nach schweren Ausschreitungen am Rande von Kundgebungen am 17. Oktober konnte die Polizei erneute Gewalt am vergangenen Samstag überwiegend verhindern.
A protester stands next to a fire near Place de la Bourse, in a protest ban zone, as part of a demonstration in favor of purchasing power, the protection of public services, and fiscal and social justice, in Bordeaux, western France on October 24, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together former members of the Yellow Vest movement, labor unions, high school and university students. Protests by high school students over learning conditions sparked a movement that has since spread nationwide, fuelled by broader anger over the rising cost of living. About 70,000 security personnel will be deployed on October 24, 2026, Interior Minister said at a news conference, warning that calls for violence and looting were circulating on social media. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)