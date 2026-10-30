Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

Er sprach von Risiken für die öffentliche Ordnung und der Gefahr von Sachbeschädigungen an Geschäften. Die Behörden rechnen nach seinen Angaben wieder mit Hunderttausenden Teilnehmern. Am vergangenen Wochenende waren 70.000 Beamte gegen Randalierer und Plünderer im Einsatz.

Den seit Wochen für eine bessere Ausstattung von Schulen demonstrierenden jungen Leuten in Frankreich haben sich seit Mitte Oktober weitere Gruppen angeschlossen, unter anderem um gegen hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Nach schweren Ausschreitungen am Rande von Kundgebungen am 17. Oktober konnte die Polizei erneute Gewalt am vergangenen Samstag überwiegend verhindern.