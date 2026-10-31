Iran will effektiv auf neue US-Angriffe reagieren

Mojtaba Khamenei ist der Nachfolger seines Vaters Ayatollah Ali Khamenei, der seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik gestanden hatte und am ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar getötet worden war. Mojtaba Khamenei ist seitdem noch nicht öffentlich aufgetreten. Es wurden bisher auch keine Audio- und Videoaufnahmen von ihm veröffentlicht.

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi drohte im Fall, dass die Kampfhandlungen im Krieg gegen die Erzfeinde Israel und USA sowie ihre Verbündeten in der Golf-Region wieder aufgenommen werden, mit massiven Militärschlägen und Schäden weit über 100 Milliarden Dollar (89,5 Mrd. Euro). Araqchi reagierte damit am Samstag auf der Plattform X auf Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz.

Nach den Worten von Merz hat Deutschland ein starkes wirtschaftliches Interesse daran, dass der Iran-Konflikt so schnell wie möglich beendet werde. Die Verteuerung der Energiepreise habe alleine Europa über 100 Milliarden Euro gekostet. Araqchi erklärte auf X: "100 Milliarden Euro sind nichts im Vergleich zu dem vernichtenden Schlag, den die mächtigen Streitkräfte des Iran gegen diejenigen austeilen werden, die es wagen, unserem Volk Schaden zuzufügen." Rote Linien gehörten der Vergangenheit an.

Der iranische Außenminister warf Merz zudem vor, dass er im vergangenen Jahr die Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran mit der Bemerkung "Europas Drecksarbeit erledigen" begrüßt habe. Merz hatte am 17. Juni 2025 in einem Interview mit dem ZDF während des G7-Gipfels in Kananaskis in Kanada gesagt: "Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht - für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen." Weiter sagte Merz: "Ich kann nur sagen: Größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen - und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe."

Die "Drecksarbeit"-Äußerung von Merz stieß auf viel Kritik. Der Kanzler sagte später: "Ich habe das so bezeichnet, muss man nicht wiederholen. Das kann man so oder so zum Ausdruck bringen."

Auch der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty warnte vor massiven Folgen einer neuen Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran. Eine Fortsetzung der Kämpfe werde noch zerstörerischer verlaufen und weitreichende Konsequenzen haben, erklärte er am Samstag auf einer Sicherheitskonferenz in Bahrain. "Wir müssen Lehren aus der Vergangenheit ziehen", sagte Abdelatty beim "IISS Manama Dialog".

Vermittler Pakistan äußerte sich hingegen verhalten optimistisch über die Erfolgsaussichten der jüngsten Bemühungen um eine diplomatische Lösung. Wenn es keine positiven Signale gäbe, wäre der pakistanische Chefunterhändler Asim Munir nicht zweimal im Oktober nach Teheran gereist, sagte ein Militärsprecher. Die Gespräche mit der iranischen Führung seien ein gutes Zeichen. Man sei stets "vorsichtig optimistisch". Es gebe jedoch weiterhin "einflussreiche Störkräfte und Gegner", die meinten, dass ihnen der Konflikt nütze. Wen er damit meinte, sagte der Sprecher nicht. Armeechef Munir war zuletzt am Montag in Begleitung von Vertretern aus Saudi-Arabien und der Türkei in Teheran. Auch Katar bemüht sich um eine Deeskalation und hatte vorigen Sonntag einen neuen Vorschlag zur Beilegung des Konflikts vorgelegt.