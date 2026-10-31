Jugendproteste in mehr als 30 deutschen Städten geplant

Im Einzelhandel haben Geschäfte mancherorts geschlossen, weil die Betreiber Schäden oder Beeinträchtigungen fürchten. Bei Protesten in Frankreich war es zu Ausschreitungen mit Gewalt, Plünderungen und Brandstiftung gekommen. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben dagegen keine weitergehenden Erkenntnisse zu Gewaltaufrufen oder geplanten gewalttätigen Ausschreitungen bei den für diesen Samstag geplanten Protesten. Gleichwohl griffen auch "Teile der linksextremistischen Szene sowie vereinzelt Gruppierungen aus dem auslandsbezogenen Extremismus" die Aufrufe auf, um sich an der Mobilisierung zu beteiligen, sagte eine Sprecherin des deutschen Innenministeriums.