Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald-Trump©Zuma Press, IMAGO
Die USA, Russland und China wollen die Energieversorgung sichern, die UNO reformieren und über nukleare Risiken sprechen. Das verspricht die gemeinsame „Friedenserklärung“ von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping. Konkrete Schritte bleiben offen.
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Nach ihrem historischen Dreiergipfel im südchinesischen Shenzhen haben die Staatschefs von China, Russland und den USA eine „Friedenserklärung“ verabschiedet. Die Nachrichtenagentur AFP dokumentiert die vom Weißen Haus veröffentlichte Erklärung der Präsidenten Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump:
„Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation, und Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China, trafen sich am 19. November 2026 in Shenzhen.
Die Staatschefs der USA und Russlands sprachen China ihren Dank dafür aus, dass es dieses historische trilaterale Gipfeltreffen ausgerichtet hat.
Die drei Staatschefs führten einen vertieften Meinungsaustausch über die aktuelle internationale Lage und verpflichteten sich, die strategische Stabilität und die internationale Sicherheit zu wahren.
1. Reform der Vereinten Nationen
Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind die Vereinigten Staaten, Russland und China entschlossen, die Reform der Vereinten Nationen voranzutreiben, um die Organisation in die Lage zu versetzen, globale Herausforderungen wirksamer anzugehen und ihren grundlegenden Auftrag zur Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu erfüllen.
2. Stabile Energieversorgung
Die drei Länder planen, die Produktion und Lieferung von raffinierten Ölprodukten zum Nutzen aller Länder zu steigern. Sie unterstrichen die Bedeutung einer stabilen Energieversorgung.
3. Kritik am Internationalen Strafgerichtshof
Die drei Staatschefs erkannten an, dass das Prinzip der staatlichen Zustimmung und die Achtung der Immunität, die Staatsbediensteten zusteht, von höchster Bedeutung sind, und stimmten darin überein, dass der Internationale Strafgerichtshof und andere ähnliche Institutionen ihre Gerichtsbarkeit nicht missbrauchen dürfen.
4. Kein Atomkrieg
Die drei Staatsoberhäupter bekräftigten, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und nicht geführt werden darf. Die drei Länder werden einen Dialog über die Verringerung atomarer Risiken und die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen führen.“