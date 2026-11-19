Nach ihrem historischen Dreiergipfel im südchinesischen Shenzhen haben die Staatschefs von China, Russland und den USA eine „Friedenserklärung“ verabschiedet. Die Nachrichtenagentur AFP dokumentiert die vom Weißen Haus veröffentlichte Erklärung der Präsidenten Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump:

„Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Wladimir Putin, Präsident der Russischen Föderation, und Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China, trafen sich am 19. November 2026 in Shenzhen.

Die Staatschefs der USA und Russlands sprachen China ihren Dank dafür aus, dass es dieses historische trilaterale Gipfeltreffen ausgerichtet hat.

Die drei Staatschefs führten einen vertieften Meinungsaustausch über die aktuelle internationale Lage und verpflichteten sich, die strategische Stabilität und die internationale Sicherheit zu wahren.