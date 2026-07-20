ABO

Tote und Verletzte durch russischen Beschuss auf Odessa

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Russische Luftangriffe auf die Hafenanlagen von Odessa (Archivbild)
©APA/APA/Ukrainian Navy/HANDOUT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Durch einen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben mindestens drei Zivilisten getötet worden. Außerdem habe es sechs Verletzte gegeben, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Seinen Angaben nach galt der Angriff unter anderem einem zivilen Industriebetrieb, in dem ein Brand ausbrach. Bürgermeister Serhij Lissak sprach auch von Schäden an der Infrastruktur der Stadt.

von

Das russische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hafenanlagen von Odessa am Schwarzen Meer. Es seien zwei Schiffe mit Ladungen für die ukrainische Armee sowie Tanklager getroffen worden, schrieb das Moskauer Verteidigungsministerium auf Telegram. In Tschornomorsk seien Hafenanlagen beschädigt worden. Die ukrainische Seite machte dazu keine Angaben.

Russland hat seine Angriffe auf die ukrainischen Häfen verstärkt, seit die Ukraine mit Drohnen systematisch den russischen Schiffsverkehr auf dem Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch attackiert. Die russischen Angriffe zielen auch auf ausländische Schiffe, die sich nach Odessa wagen. Auf einem Handelsschiff unter der Flagge von Guinea-Bissau wurden am Sonntag zehn Menschen getötet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Burnham - Britischer Premier wird man formell durch Auftrag des Königs
Politik
Andrew Burnham ist neuer britischer Premier
Angriff auf internationales Frachtschiff
Politik
Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff bei Odessa
Wieder Angriffe des US-Militärs im Iran
Politik
Sorge vor Ausweitung des Iran-Kriegs wächst
Judit Polgár mischte die Schachwelt auf
Politik
Ungarn: Schach-Star Judit Polgár soll Präsidentin werden
Das US-Regionalkommando CENTCOM teilte Bilder eines Angriffs
Politik
USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golf-Region
Der Angriff richtete große Schäden an
Politik
Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER